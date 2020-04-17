Milli sporcular evlerinde online antrenman yapıyor

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkan Vekili Abdurrahman Akyüz, milli sporcuların Avrupa ve dünya şampiyonalarına online antrenmanlarla hazırladıklarını söyledi.

Akyüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evlerinde kalan sporculara yönelik online egzersiz programı hazırladıklarını belirtti.

Abdurrahman Akyüz, antrenörleri aracılığıyla sporcularla sürekli iletişim halinde olduklarını kaydederek, "İptal edilmeseydi normalde bu ay Wushu Kung Fu Okul Sporları Türkiye Şampiyonası ile Türkiye Üniversitelerarası Şampiyonası yapacaktık. Yine önümüzdeki aylarda Avrupa Şampiyonası ile Dünya Şampiyonası vardı. Hepsi iptal edildi. Ancak biz yarın olacakmış gibi çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Sporcuların evlerinde antrenmanlarını sürdürdüklerini anlatan Akyüz, "Biz de kendilerine online antrenman desteği veriyoruz. Her gün saat 18.00-19.00 saatlerinde bir antrenör veyahut mili sporcu olan bir dünya şampiyonumuz ekran karşısında diğer sporcularımıza antrenman yaptırıyor. Bunu izleyen sporcularımızda aynı egzersizleri tekrarlamak suretiyle antrenmana eşlik etmiş oluyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Akyüz, wushu sporunun dünyanın en faydalı sporlarından biri olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Wushu evde yapılabilecek en güzel sporlardan biri. Yine Çigong ile Taichi branşımızda öyle. Biz bu online yayınlarımıza başladığımızda sporcularımıza ilk olarak Çigong antrenmanı yaptırdık. Mesela Taichi sporunu herkes yapabilir. Bunun için 20 metrekarelik bir oda yeterli. Bu süreç içerisinde herkesin evinde en az 2-3 saat vakit ayırıp spor yapması gerek."

"Evde olmak spor yapmaya engel değil"

Abdurrahman Akyüz, salgın süreci bitiminde önlerinde aralarında Dünya Şampiyonası'nın da bulunduğu çok sayıda önemli turnuvanın olduğunu anımsatarak, tüm sporcuların formlarını muhafaza etmek zorunda olduğunu aktardı.

Akyüz, sözlerini şöyle tamamladı:

"Evde olmak spor yapmaya engel değil. ' Evde Kal, Spor Yap' şiarıyla hareket ediyoruz. Şu an Batman, İstanbul, Sakarya, Trabzon, Sivas'tan Muğla'ya kadar birçok ilimizdeki sporcularımıza online antrenman yaptırıyoruz. Bazı antrenörlerimiz de telekonferans yoluyla öğrencilerini çalıştırıyor. Antrenmanlarla sporcularımıza yönelik başlattığımız bu sistemi toplantılarımızda da uygulayacağız. İl temsilcilerimiz ile diğer kentlerdeki antrenör arkadaşlarımız ile de bu yolla görüşeceğiz."