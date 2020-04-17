Milli sporcular evlerinde online antrenman yapıyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Milli sporcular evlerinde online antrenman yapıyor - Son Dakika Spor

Milli sporcular evlerinde online antrenman yapıyor

6 saat önce

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkan Vekili Abdurrahman Akyüz, milli sporcuların Avrupa ve dünya şampiyonalarına online antrenmanlarla hazırladıklarını söyledi.

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkan Vekili Abdurrahman Akyüz, milli sporcuların Avrupa ve dünya şampiyonalarına online antrenmanlarla hazırladıklarını söyledi.

Akyüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evlerinde kalan sporculara yönelik online egzersiz programı hazırladıklarını belirtti.

Abdurrahman Akyüz, antrenörleri aracılığıyla sporcularla sürekli iletişim halinde olduklarını kaydederek, "İptal edilmeseydi normalde bu ay Wushu Kung Fu Okul Sporları Türkiye Şampiyonası ile Türkiye Üniversitelerarası Şampiyonası yapacaktık. Yine önümüzdeki aylarda Avrupa Şampiyonası ile Dünya Şampiyonası vardı. Hepsi iptal edildi. Ancak biz yarın olacakmış gibi çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Sporcuların evlerinde antrenmanlarını sürdürdüklerini anlatan Akyüz, "Biz de kendilerine online antrenman desteği veriyoruz. Her gün saat 18.00-19.00 saatlerinde bir antrenör veyahut mili sporcu olan bir dünya şampiyonumuz ekran karşısında diğer sporcularımıza antrenman yaptırıyor. Bunu izleyen sporcularımızda aynı egzersizleri tekrarlamak suretiyle antrenmana eşlik etmiş oluyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Akyüz, wushu sporunun dünyanın en faydalı sporlarından biri olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Wushu evde yapılabilecek en güzel sporlardan biri. Yine Çigong ile Taichi branşımızda öyle. Biz bu online yayınlarımıza başladığımızda sporcularımıza ilk olarak Çigong antrenmanı yaptırdık. Mesela Taichi sporunu herkes yapabilir. Bunun için 20 metrekarelik bir oda yeterli. Bu süreç içerisinde herkesin evinde en az 2-3 saat vakit ayırıp spor yapması gerek."

"Evde olmak spor yapmaya engel değil"

Abdurrahman Akyüz, salgın süreci bitiminde önlerinde aralarında Dünya Şampiyonası'nın da bulunduğu çok sayıda önemli turnuvanın olduğunu anımsatarak, tüm sporcuların formlarını muhafaza etmek zorunda olduğunu aktardı.

Akyüz, sözlerini şöyle tamamladı:

"Evde olmak spor yapmaya engel değil. ' Evde Kal, Spor Yap' şiarıyla hareket ediyoruz. Şu an Batman, İstanbul, Sakarya, Trabzon, Sivas'tan Muğla'ya kadar birçok ilimizdeki sporcularımıza online antrenman yaptırıyoruz. Bazı antrenörlerimiz de telekonferans yoluyla öğrencilerini çalıştırıyor. Antrenmanlarla sporcularımıza yönelik başlattığımız bu sistemi toplantılarımızda da uygulayacağız. İl temsilcilerimiz ile diğer kentlerdeki antrenör arkadaşlarımız ile de bu yolla görüşeceğiz."

Milli sporcular evlerinde online antrenman yapıyor

Türkiye, Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.04.2020 01:18 Kaynak: AA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Alanyaspor, Love için Beşiktaş'ın tazminat ödeyeceği iddialarını yalanladı
PSG'den ülkesindeki sağlık çalışanlarına ücretsiz yemek Arda'dan Galatasaray mesajı: Umarım gönlümdeki yere giderim Paris Saint-Germain, Merih Demiral'a kancayı taktı Mbaye Diagne: En büyük hayalim Mekke'ye gitmek Abdullah Avcı'dan Sergen Yalçın sözleri: Beşiktaş onu, o da Beşiktaş'ı istiyordu Fatih Terim: Koronavirüs sonrasında egomuzun hiçbir manası yok Son dakika: Benzine 15 kuruş, motorine ise 10 kuruş zam geliyor Türkiye nüfusunun yüzde 27,5'i çocuk (1) Boş arazide tıraş yapan vatandaş, kameralar tarafından görüntülendi Türkiye'nin duayen profesörlerinden Sedat Tellaloğlu da koronavirüse yenik düştü Saç stilini değiştiren Talisca'nın yeni imajı binlerce beğeni aldı Belçika'da koronadan ölen kişiyi tabuta koyup fırına verdiler Vaktini evde geçiren Murat Boz, Instagram hesabından kaslı vücudunu paylaşarak şov yaptı Türkiye'nin koronavirüs sonrası boş kalan meydanları ve hava kalitesinin artması uzaydan görüntülendi
İngiltere'nin Çin'den aldığı koronavirüs antikor testlerinin işe yaramadığı ortaya çıktı İngiltere'nin Çin'den aldığı koronavirüs antikor testlerinin işe yaramadığı ortaya çıktı         
19:32
Son Dakika: İtalya'da 17 Nisan'da koronavirüs nedeniyle 575 kişi hayatını kaybetti. Son Dakika: İtalya'da 17 Nisan'da koronavirüs nedeniyle 575 kişi hayatını kaybetti.         
19:18
Beşiktaş, Dorukhan için 5-10 milyon euro arası bir teklif bekliyor Beşiktaş, Dorukhan için 5-10 milyon euro arası bir teklif bekliyor         
18:50
Putin'den korkutan koronavirüs sözleri: Salgın zirve noktasına henüz ulaşmadı Putin'den korkutan koronavirüs sözleri: Salgın zirve noktasına henüz ulaşmadı         
18:46
Fenerbahçeli oyuncular, bağış kampanyasına büyük destek verdi Fenerbahçeli oyuncular, bağış kampanyasına büyük destek verdi         
18:32
Son Dakika: Sağlık Bakanı'ndan Ercüment Ovalı'ya tepki: Sosyal medyadan insanların umuduyla oynanmaz Son Dakika: Sağlık Bakanı'ndan Ercüment Ovalı'ya tepki: Sosyal medyadan insanların umuduyla oynanmaz         
17:57
Dışarı çıktığı için ceza yazılan 68 yaşındaki vatandaş, polise teşekkür etti Dışarı çıktığı için ceza yazılan 68 yaşındaki vatandaş, polise teşekkür etti         
17:48
Bakan Koca, Bakan Koca, "23 Nisan ile 1 Mayıs arasında sokağa çıkma yasağı gelecek mi?" sorusuna yanıt verdi         
17:45
Hangi illerde sokağa çıkma yasağı ilan edildi? İstisna dışında olanlar kimler? Hangi illerde sokağa çıkma yasağı ilan edildi? İstisna dışında olanlar kimler?         
17:40
Son Dakika: Türkiye'de 17 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 126 artarak 1769'a yükseldi Son Dakika: Türkiye'de 17 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 126 artarak 1769'a yükseldi         
17:40
Türkiye, korona tedavisinde dünyadan farklı olarak hangi uygulamaları yaptı? Bakan Koca paylaştı Türkiye, korona tedavisinde dünyadan farklı olarak hangi uygulamaları yaptı? Bakan Koca paylaştı         
17:31
Son Dakika: Ankara'da yaşlı bakım merkezinde yangın çıktı, yaşlılara ilk müdahale çimlerin üzerinde yapıldı Son Dakika: Ankara'da yaşlı bakım merkezinde yangın çıktı, yaşlılara ilk müdahale çimlerin üzerinde yapıldı         
17:30
Mircea Lucescu, Beşiktaş'ı reddetti Mircea Lucescu, Beşiktaş'ı reddetti         
17:25
Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan yeni koronavirüs ilacı açıklaması: İlacı biz bulmadık, mesajım yanlış yorumlandı Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan yeni koronavirüs ilacı açıklaması: İlacı biz bulmadık, mesajım yanlış yorumlandı         
17:18
Kurumlar vergisi beyannamesi verme ve ödeme süresi 1 Haziran'a kadar uzatıldı Kurumlar vergisi beyannamesi verme ve ödeme süresi 1 Haziran'a kadar uzatıldı         
17:16
Sokağa çıkma yasağına saatler kala Güngören'de marketler önünde uzun kuyruklar oluştu Sokağa çıkma yasağına saatler kala Güngören'de marketler önünde uzun kuyruklar oluştu         
17:06
Son Dakika: ABD'de 17 Nisan'da koronavirüs nedeniyle 2 bin 296 kişi daha hayatını kaybetti Son Dakika: ABD'de 17 Nisan'da koronavirüs nedeniyle 2 bin 296 kişi daha hayatını kaybetti         
17:04
Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yapanlara 500 bin liraya kadar ceza kesebilecek Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yapanlara 500 bin liraya kadar ceza kesebilecek         
16:56
Altının kilogramı 377 bin liraya geriledi Altının kilogramı 377 bin liraya geriledi         
16:54
Almanya'da kuralları hiçe sayan yetkililer, hep birlikte aynı asansöre doluştu Almanya'da kuralları hiçe sayan yetkililer, hep birlikte aynı asansöre doluştu         
16:47
Merkez Bankası, koronavirüse karşı ilave tedbirler aldı Merkez Bankası, koronavirüse karşı ilave tedbirler aldı         
16:45
Newcastle United'ın Prens Selman tarafından alınması Premier Lig'de dengeleri değiştirebilir Newcastle United'ın Prens Selman tarafından alınması Premier Lig'de dengeleri değiştirebilir         
16:45
İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 14 bin 576'ya yükseldi İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 14 bin 576'ya yükseldi         
16:38
Son Dakika: Motorine 10, benzine 15 kuruş zam geldi Son Dakika: Motorine 10, benzine 15 kuruş zam geldi         
16:32
Fahriye Evcen, Instagram'dan görümcesi Burçun Özçivit'i sildi Fahriye Evcen, Instagram'dan görümcesi Burçun Özçivit'i sildi         
16:24
Tarihçi yazar Orhan Koloğlu hayatını kaybetti Tarihçi yazar Orhan Koloğlu hayatını kaybetti         
16:23
Fenerbahçeli Isla'nın evliliğini koronavirüs kurtardı Fenerbahçeli Isla'nın evliliğini koronavirüs kurtardı         
16:15
Japonya, koronavirüs nedeniyle vatandaşlarına kişi başı 6 bin 400 TL destek verecek Japonya, koronavirüs nedeniyle vatandaşlarına kişi başı 6 bin 400 TL destek verecek         
16:12
Samsun'da sokağa çıkma yasağı öncesi balık satışlarında patlama yaşandı Samsun'da sokağa çıkma yasağı öncesi balık satışlarında patlama yaşandı         
15:59
Ebru Şallı'nın vefat eden oğlunun Ebru Şallı'nın vefat eden oğlunun "Anneme aşığım" dediği video izleyenlerin yüreğini yaktı         
15:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2020 19:36:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Milli sporcular evlerinde online antrenman yapıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]