Milli sporcular, hatıra ormanı için fidan dikti - Son Dakika

Milli sporcular, hatıra ormanı için fidan dikti

31.12.2020 00:58
Milli sporcular, hatıra ormanı için fidan dikti, System.String[]

'Şampiyonlar Geleceğe Nefes Oluyor" sloganıyla İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından fidan dikme etkinliği düzenlendi.

'Şampiyonlar Geleceğe Nefes Oluyor" sloganıyla İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından fidan dikme etkinliği düzenlendi. Milli sporcuların adının yaşatılacağı hatıra ormanı için 115 fidan dikildi.

İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün 'Şampiyonlar Geleceğe Nefes Oluyor' sloganıyla düzenlediği, milli sporcuların adının yaşatılacağı hatıra ormanı için, şampiyon sporcuların da katılımıyla 115 fidan dikildi.

Ahmet Cömert Spor Salonu'nun yanında gerçekleşen organizasyona İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Prof. Dr. Burhanettin Hacıcaferoğlu ve 115 sporcu katıldı. Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı gençlik merkezi üyeleri ve gençlik liderlerinin de gönüllü olarak yer aldığı organizasyonda, 115 sporcunun ismi dikilen fidanlarda yaşatıldı. Organizasyonda açıklamalarda bulunan Burhanettin Hacıcaferoğlu, sporcuların, çevreye ve doğaya saygılı birer vatandaş olarak yetişmelerinin önemine dikkati çekerek, "Şampiyonlar Geleceğe Nefes Oluyor sloganıyla toplandık. Tüm şampiyonlarımıza ağaç verildi. Şampiyonlarımızın hepsinin bir dikili ağacı olsun istedik. Ağaç bir nefestir. Doğayı ve çevreyi koruyan bir nesil yetiştirmemiz lazım. Gençlerimize de o bilinci vermek istedik. Şampiyon sporcular ve gönüllü gençlerimizle güzel bir etkinlik gerçekleştirdik" şeklinde konuştu.

Muaythai branşında Avrupa ikincisi milli sporcu Elif Özcan ise "Avrupa'da ve dünyada bayrağımızı temsil ettik. Bunun için antrenörüme çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir etkinlik olmuş. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne katkılarından dolayı çok teşekkür ederim" dedi.

Türkiye Muaythai Federasyonu İstanbul İl Temsilcisi, teknik direktör ve milli sporcu Halis Avşar ise etkinliğin pandemi döneminde kendileri için moral ve motivasyon kaynağına dönüştüğünü dile getirdi.

Organizasyon, 115 fidan dikiminin ardından son buldu. - İSTANBUL

Burhanettin Hacıcaferoğlu, Geleceğe Nefes, Şampiyon, İstanbul, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Milli sporcular, hatıra ormanı için fidan dikti - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Çiğ köfte tartışması can aldı! Baba, oğlunu öldürdü Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'den il protokolüne 250 TL'lik alkollü yılbaşı paketi Usta oyuncu Rasim Öztekin'in ağabeyi vefat etti Fenerbahçe, Asvel'i 22 sayı farkla 81-59 mağlup etti Sibirya soğukları geliyor! Kar yağışı için tarih verildi İçişleri Bakanlığı, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması hakkında merak edilen soruları cevapladı Ünlü model Demi Rose, göğüs dekolteli cesur pozlarıyla takipçilerini büyüledi Görenler şaşıp kalıyordu! Şans oyunu milyonerinin garip otomobiline polis el koydu
Liverpool, deplasmanda Newcastle United ile 0-0 berabere kaldı Liverpool, deplasmanda Newcastle United ile 0-0 berabere kaldı         
00:54
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Ateş Kara'dan Çin aşısının güvenilirliğiyle ilgili dikkat çeken 'araba' benzetmesi Bilim Kurulu Üyesi Prof. Ateş Kara'dan Çin aşısının güvenilirliğiyle ilgili dikkat çeken 'araba' benzetmesi         
23:42
Belediye binasına giremeyen şahıs ortalığı birbirine kattı! Kapıyı yumrukladı, çırılçıplak soyundu Belediye binasına giremeyen şahıs ortalığı birbirine kattı! Kapıyı yumrukladı, çırılçıplak soyundu         
23:34
Sinovac aşısının kullanımı Çin'de yasak mı? İstanbul Başkonsolosu iddiaları yalanladı Sinovac aşısının kullanımı Çin'de yasak mı? İstanbul Başkonsolosu iddiaları yalanladı         
22:50
Eski manken Deniz Akkaya'nın SMA hastalarına yönelik sözlerine tepki yağıyor Eski manken Deniz Akkaya'nın SMA hastalarına yönelik sözlerine tepki yağıyor         
22:38
Gelecek Partisi İl Başkanı'na silahlı saldırıyı düzenleyen başka bir il başkan yardımcısının kardeşi çıktı Gelecek Partisi İl Başkanı'na silahlı saldırıyı düzenleyen başka bir il başkan yardımcısının kardeşi çıktı         
22:07
Mesanesinden 2,5 kilo taş çıktı, Mesanesinden 2,5 kilo taş çıktı, "Ömür boyu saklayacağım" dedi         
20:02
Şanlıurfa'ya siren çalarak giren 38 ambulans şoförüne soruşturma Şanlıurfa'ya siren çalarak giren 38 ambulans şoförüne soruşturma         
16:59
Daha 25 yaşındaydı! Cansız bedeni yarısı suya gömülmüş halde bulundu Daha 25 yaşındaydı! Cansız bedeni yarısı suya gömülmüş halde bulundu         
14:40
Acun Ilıcalı, Exxen'in aylık ücretinin 9.90 TL olacağını açıkladı Acun Ilıcalı, Exxen'in aylık ücretinin 9.90 TL olacağını açıkladı         
14:22
Aylin Sözer'i katleden caninin sevgili iddiasıyla ilgili komşularından kafa karıştıran sözler Aylin Sözer'i katleden caninin sevgili iddiasıyla ilgili komşularından kafa karıştıran sözler         
13:10
Koronavirüs aşısı olan Çağla Şıkel, gelen tepkilere sert çıktı Koronavirüs aşısı olan Çağla Şıkel, gelen tepkilere sert çıktı         
11:00
Hiçbir soru önergesi vermeyen Rumeysa Kadak 2020 yılının en çok beğenilen beşinci vekili seçildi Hiçbir soru önergesi vermeyen Rumeysa Kadak 2020 yılının en çok beğenilen beşinci vekili seçildi         
10:15
Patronuna hayat kadını diye kardeşini pazarlayıp o anları kayda aldı! Sonrası daha ilginç Patronuna hayat kadını diye kardeşini pazarlayıp o anları kayda aldı! Sonrası daha ilginç         
10:02
Bilim insanlarını heyecanlandıran gelişme: Melatonin hapı koronavirüsü durduruyor Bilim insanlarını heyecanlandıran gelişme: Melatonin hapı koronavirüsü durduruyor         
09:57
Türkiye'de en yüksek asgari ücreti veren belediyenin kaç çalışanı olduğu ortaya çıktı Türkiye'de en yüksek asgari ücreti veren belediyenin kaç çalışanı olduğu ortaya çıktı         
09:41
Kırmızı dudak maskesi takan Pınar Altuğ'u gören bir daha baktı Kırmızı dudak maskesi takan Pınar Altuğ'u gören bir daha baktı         
09:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2020 01:17:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Milli sporcular, hatıra ormanı için fidan dikti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei