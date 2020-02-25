Milli sporcular korona virüsü nedeniyle ülkeye geri döndü - Son Dakika
Son Dakika Spor Milli sporcular korona virüsü nedeniyle ülkeye geri döndü - Son Dakika Spor

Milli sporcular korona virüsü nedeniyle ülkeye geri döndü

6 saat önce

İtalya'nın Ligniano Sabbiadoro kentinde yapılacak olan Para Yüzme Dünya Serisi, sınıflandırmaların başlayacağı günde ve müsabakalara iki gün kala korona virüsü tehdidinden dolayı iptal edildi.

Milli sporcular korona virüsü nedeniyle ülkeye geri döndü, System.String[]

İtalya'nın Ligniano Sabbiadoro kentinde yapılacak olan Para Yüzme Dünya Serisi, sınıflandırmaların başlayacağı günde ve müsabakalara iki gün kala korona virüsü tehdidinden dolayı iptal edildi. İtalya'nın kuzeyinde ve Venedik yakınlarındaki Ligniano Sabbiadoro'da yapılacak yarışlara katılmadan ülkeye dönen kafiledeki sporcular ve antrenörler tedirgin.

Friuli-Venezia Giulia bölgesi başkanının dün yapmış olduğu açıklamasıyla İtalya Para Yüzme Federasyonu ve Lokal Organizasyon Komitesine korona virüsü tehdidinden dolayı müsabakaların iptal edilmesi uyarısında bulundu ve ardından yapılan açıklama ile müsabakalar iptal edildi.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Genel Sekreteri Ayhan Yıldırım yaptığı açıklamada, "Kafilemizin sağlığı her şeyden önce gelir, bu nedenle hiç zaman kaybetmeden iptalin öğrenilmesinden 5 dakika sonra kafilemizin biletleri değiştirilerek acilen ülkemize dönmeleri sağlanmıştır. 5 sporcu iki kadın iki erkek ve iki antrenör hemen geri getirildi. Kafilemiz sağlıklı bir şekilde yurda dönmüştür. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" dedi.


- Ankara
Venedik, İtalya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 03:53 Kaynak: DHA
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