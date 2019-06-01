Son Dakika Haberleri: Milli sporcular Polonya'dan 6 madalyayla dönüyor
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Milli sporcular Polonya'dan 6 madalyayla dönüyor

1 saat önce

Türkiye Para Masa Tenisi Milli Takımı, Polonya'nın Gdansk kentinde düzenlenen Para Masa Tenisi Açık Turnuvası'nı 6 madalya ile tamamladı.

Milli sporcular Polonya'dan 6 madalyayla dönüyor, System.String[]
Türkiye Para Masa Tenisi Milli Takımı, Polonya'nın Gdansk kentinde düzenlenen Para Masa Tenisi Açık Turnuvası'nı 6 madalya ile tamamladı.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlılar turnuvanın son gününde 2 altın madalya elde etti.
Nesim Turan ve Ali Öztürk'ten oluşan erkekler klas 5 takımı, finalde Almanya'yı 2-1, kadınlar klas 9-10'da ise Merve Cansu Demir, Romanyalı partneri Monica Tepelea ile Polonyalı rakiplerini 2-0'lık skorla mağlup ederek kürsünün zirvesine çıktı.
Ay-yıldızlılar, turnuvada daha önce bireysel kategorilerde, iki Türk sporcuyu erkekler klas 4 finalinde buluşturan mücadelede Abdullah Öztürk'le altın, Nesim Turan'la gümüş madalya kazanırken klas 5'te Ali Öztürk'le, kadınlar klas 10'da ise Merve Cansu Demir'le altın madalyaya uzanmıştı.
Milli para masa tenisçiler böylece turnuvayı 5 altın ve 1 gümüş olmak üzere toplam 6 madalyayla tamamladı.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 10:24 Kaynak: AA
Türkiye, Polonya, Spor
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