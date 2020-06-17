Milli sporcular salonda çalışmalara başladı - Son Dakika

Milli sporcular salonda çalışmalara başladı

- Milli sporcular salonda çalışmalara başladı Korona virüs salgını sürecinde evlerinde antrenman yapan milli basketbolcular, normalleşme sürecinin başlamasının ardından salonlarda antrenman yapmaya başladı.

- Milli sporcular salonda çalışmalara başladı

DÜZCE - Korona virüs salgını sürecinde evlerinde antrenman yapan milli basketbolcular, normalleşme sürecinin başlamasının ardından salonlarda antrenman yapmaya başladı. Düzce 18 Temmuz spor salonunda antrenman yapan sporcular, salonu özlediklerini ve mutlu olduklarını söylediler.

Korona virüs salgını nedeni ile ülke genelinde alınan tedbirler kapsamında spor salonları da kapatılmış, milli sporcular ise evlerinde antrenman yapmaya başlamıştı. 1 Haziran itibari ile başlayan normalleşme sürecinin ardından ülke genelinde olduğu gibi Düzce'de de spor salonları açıldı. Fakat salonlar sadece sporculara açıldı. Düzceli milli basketbolcularda aylar sonra salonda antrenman yapmaya başladı. Milli basketbolcular evde yaptıkları antrenmanın salon antrenmanı gibi olmadığını, basketbol topu ile potayı özlediklerini belirterek, takım halinde antrenman yapmayı özlediklerini dile getirdi.

Milli Basketbolcular Rana Uçar, Saliha Mandıracı ve Meliker Nur Gürbüz salonda ball handing ve kuvvet çalışmaları yaptılar.

"Salonu özlemiştik"

Milli Basketbolcu Saliha Mandıracı evde spor yapmak ile salonda spor yapmanın farklı olduğunu belirterek, "İlk zamanlar biraz zorlandık. Çünkü idman yapamıyorduk. Evde olan ile spor salonunda olan farklı oluyordu. Ama şimdi idmanlara başladık. Tempoyu ayarlamaya başladık artık bu şekilde devam ediyor. Şu anda milli takım ile alakalı bir şey söylenmedi. Bu sene U-18 Milli takım ile Avrupa Şampiyonası vardı. Korona virüs nedeni ile bu sene gidemedik. Onun dışında bir bilgi verilmedi" dedi.

Avrupa dördüncülüğü olan U-16 Milli takım oyuncusu Rana Uçar, "Evdeyken dinlenme zamanımız oldu. Evde kort idmanları yapıyorduk. Şimdi sahaya geldik mutluyuz güzel gidiyor. Biz hazırız. İdmanlara başladık. Bireysel idmanlar yapıyoruz. Takım idmanlarına geçmek istiyoruz ama korona virüs nedeni ile bir süre ara verildi takım idmanlarına" diye konuştu.

1881 Düzce Belediyespor Basketbol takımının antrenörü olan Mümin Çakar, uzun bir aranın ardından salonda milli sporcuların çalışmaya başladıklarını, liglerle ilgili federasyonda toplantıya katıldıklarını ve liglerin 20 Eylül'den itibaren başlayacağını dile getirdi. Çakar, "Biz ve oyuncularımız hiçbir zaman antrenmanı bırakmadı. Ama tabi salonda yapılan antrenman ile evde yapılan antrenmanlar farklı oluyor. Salonda başladığımız için normalleşme sürecine girdiğimiz için mutluyuz tabi ki. Evde de zaten çocuklarla beraber kuvvet ve kor antrenmanlarını devam etmekte idi. Hastalık sürecinde çocuklarımız özel oyuncular oldukları için antrenmanlara devam ettik bizde. Ama tabii ki artık salona girdik. O özlediğimiz basketbol topunu sahayı ve bu atmosferi özledik ve şu anda devam ediyoruz" dedi.

"Ligler 20 Eylül'de başlayacak"

Hem milli takıma oyuncu yetiştiren kulüpler toplantısına hem de ligler toplantısına katıldım. Milli branşlar bu sene tüm dünyada iptal edildi. Bu sene tüm kategoriler arasında herhangi bir yarışma düzenlenmeyecek. Önümüzdeki yıl bu devam edecek. Lig olarak da başlangıç için 20 Eylül tarihi aldık toplantıda. Ligler kurulunda 20 Eylül'de lig başlayacak. Tabii ki bizler takım antrenmanlarımıza kontrollü bir şekilde korona virüsü hesaba katarak 15-20 Temmuz gibi takım antrenmanlarımıza başlamayı düşünüyoruz" diye konuştu.

Milli sporcular salonda çalışmalara başladı

Milli Basketbolcu, Koronavirüs, basketbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.06.2020 12:16 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Milli sporcular salonda çalışmalara başladı - Son Dakika Spor
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