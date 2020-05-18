Milli sporcular yarın 19.19'da İstiklal Marşı'nı okuyacak - Son Dakika

Milli sporcular yarın 19.19'da İstiklal Marşı'nı okuyacak

?Milli sporcular, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na ait tesislerde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla İstiklal Marşı'nı okuyacak.

Milli sporcular yarın 19.19'da İstiklal Marşı'nı okuyacak, System.String[]

?Milli sporcular, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na ait tesislerde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla İstiklal Marşı'nı okuyacak.

? Koronavirüs nedeniyle bu yıl evlerde kutlanacak olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde milli sporcular bakanlığa ait tesislerde ?19 Mayıs'ın 101'inci yıldönümünde ?saat 19.19'da hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı okuyacak.

İstiklal Marşı etkinliğine katılacak, milli atlet Ramil Guliev, milli tekvandocu Nur Tatar Askari ve milli okçu Mete Gazoz duygu ve düşüncelerini Demirören Haber Ajansı'na anlattı.

MİLLİ ATLET RAMİL GULİEV: BİZ SPORCULAR İÇİN BU PROGRAMDA YER ALMAK GÜZEL

Dünya şampiyonu milli atlet Ramil Guliev, koronavirüs sürecinin bütün sporcular için zor bir süreç olduğunu belirterek, "Biz bu şartlarda spora devam ediyoruz. Yarın da Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın bir programı olacak. Umarım güzel ve iyi geçer. Biz sporcular için de bu programda yer almak, bu zor zamanlarda toplanmak güzel olacak. İnşallah biz bu zamanları atlatıp, olimpiyatlarda ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz. Herkesin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun" dedi.

MİLLİ TEKVANOCU NUR TATAR ASKARİ: BU SEFER EVLERİMİZDEN DALGALANDIRACAĞIZ ŞANLI BAYRAĞIMIZI

Dünya şampiyonu milli tekvandocu Nur Tatar Askari, 19 Mayıs'ı kutlayarak, "Zor günler geçirdiğimiz şu günlerde,  Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşlarını, bağımsızlığımız için mücadele ettiği bu kutsal topraklarda bir kez daha saygı ile anıyoruz. Sokaklarda olamasakta, sırt sırta olamasakta, bu sefer evlerimizden dalgalandıracağız şanlı bayrağımızı. Hep birlikte, tek yürek. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'mız kutlu olsun" diye konuştu.

MİLLİ OKÇU METE GAZOZ: HEP BİR AĞIZDAN İSTİKLAL MARŞIMIZI OKUYACAĞIZ

Başarılı milli okçu Mete Gazoz, bu zor sürecin 19 Mayıs'ı kutlamaya engel olmadığını vurgulayarak, "Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bağımsızlığımız için savaşmış bu vatanın tüm kahramanlarını saygı ve şükran ile anıyorum. Ülkemiz ve dünya çok zor bir süreçten geçiyor ama bu kurtuluşumuz yolunda yakılan ilk ateşin günü; 19 Mayıs'ı kutlamamıza engel değil. Her zamanki coşku ve gururla Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'mızı kutlayacağız. Belki bu sene bu güzel bayramı sokaklarda coşku ile kutlayamayacağız ama tüm halkımızın kalpleri her zaman olduğu gibi yine beraber atacak, her bir ağızdan İstiklal Marşı'mızı okuyacağız" dedi.

Milli sporcuların İstiklal Marşı'nı okumaları, Ankara Eryaman Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM), Antalya Spor Salonu, Erzurum Kayakla Atlama Kulesi, İzmir Yeni Göztepe Stadı ve Samsun Bandırma Vapuru'ndan canlı yayınlanacak.


Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.05.2020 10:55 Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Milli sporcular yarın 19.19'da İstiklal Marşı'nı okuyacak - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

Eski Galatasaraylı Diagne, hocasının fotoğrafını silip yerine kendi fotoğrafını koydu Rıdvan Dilmen: Ali Koç teknik direktör olarak Erol Bulut'u işaret etti Beşiktaş sözleşmesi sona erecek Caner Erkin'e yıllık 1 milyon euro önerecek İskoçya Federasyonu Premier Ligi tescil etti, Celtic şampiyon oldu Mide kanaması nedeniyle ameliyata alınan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in operasyonu başarılı geçti Koronayı atlatan yıldız futbolcu zor günlerini anlattı: Ciğerlerim patlayacak gibiydi NBA efsanesi Michael Jordan'ın ayakkabıları 560 bin dolara satıldı Karantina kurallarına uymayan Chelseali futbolcu Callum Hudson-Odoi gözaltına alındı Eşiyle aralarındaki buzları eriten Dusco Tosic, kesenin ağzını açtı Brezilyalı futbolcu Tavares'ten Galatasaray itirafı: Beni istediler ama gitmedim Eski Fenerbahçeli Ümit Özat: Ölene kadar Aziz Yıldırımcıyım Bayern Münihli Robert Lewandowski, ligde 4 gol daha atarsa kendi rekorunu kıracak Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica: Ligler başlamazsa kendimi 10. kattan atarım İngiliz devi Arsenal, Beşiktaşlı Domagoj Vida'nın peşinde İtalya Futbol Federasyonu Serie A'nın başlamasını 14 Haziran'a kadar askıya aldı
ABD Başkanı Trump: Koronaya karşı hidroksiklorokin kullanıyorum ABD Başkanı Trump: Koronaya karşı hidroksiklorokin kullanıyorum         
00:53
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, kontrollü sosyal yaşamın 5 kuralını paylaştı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, kontrollü sosyal yaşamın 5 kuralını paylaştı         
00:35
Habertürk'e çıkan konuk, canlı yayında küfür etti Habertürk'e çıkan konuk, canlı yayında küfür etti         
00:07
Denetim yapan doktorun koronavirüs testi pozitif çıkınca 50 berber karantinaya alındı Denetim yapan doktorun koronavirüs testi pozitif çıkınca 50 berber karantinaya alındı         
00:06
Burs ve krediler, öğrencilerin hesaplarına bayram öncesi yatmaya başladı Burs ve krediler, öğrencilerin hesaplarına bayram öncesi yatmaya başladı         
00:04
İtalyan modacı, koronavirüse özel üç parçadan oluşan bikini tasarladı İtalyan modacı, koronavirüse özel üç parçadan oluşan bikini tasarladı         
23:23
İçişleri Bakanlığı'ndan Ekrem İmamoğlu'na yönelik soruşturmalarla ilgili açıklama: Hukuka aykırılık bulunmamaktadır İçişleri Bakanlığı'ndan Ekrem İmamoğlu'na yönelik soruşturmalarla ilgili açıklama: Hukuka aykırılık bulunmamaktadır         
23:08
Çinli uzmanlara göre, koronavirüs enfeksiyonun çaresi insan vücudunda bulunuyor Çinli uzmanlara göre, koronavirüs enfeksiyonun çaresi insan vücudunda bulunuyor         
22:45
BB Erzurumspor'da 5 gün önce koronavirüs tespit edilen 11 kişinin testi negatif çıktı BB Erzurumspor'da 5 gün önce koronavirüs tespit edilen 11 kişinin testi negatif çıktı         
22:06
İtalya Futbol Federasyonu Serie A'nın başlamasını 14 Haziran'a kadar askıya aldı İtalya Futbol Federasyonu Serie A'nın başlamasını 14 Haziran'a kadar askıya aldı         
21:56
Karantinada olan Hadise'nin yeni pozları yüz binlerce beğeni aldı Karantinada olan Hadise'nin yeni pozları yüz binlerce beğeni aldı         
21:53
Milli Eğitim Bakanı, Cumhurbaşkanı'nın sözlerine açıklık getirdi: Uzaktan eğitim 19 Haziran'a kadar devam edecek Milli Eğitim Bakanı, Cumhurbaşkanı'nın sözlerine açıklık getirdi: Uzaktan eğitim 19 Haziran'a kadar devam edecek         
21:47
Maltepe'de iftar öncesi ekmek dağıtan iki fırıncı silahlı saldırıya uğradı Maltepe'de iftar öncesi ekmek dağıtan iki fırıncı silahlı saldırıya uğradı         
21:28
Kars'ın Kağızman ilçesinde 7 teröristin etkisiz hale getirilmesiyle Çemçe grubu tamamen yok edildi Kars'ın Kağızman ilçesinde 7 teröristin etkisiz hale getirilmesiyle Çemçe grubu tamamen yok edildi         
21:01
Koronavirüsle mücadele kapsamında ihtiyaç sahiplerine 11,5 milyar lira destek sağlandı Koronavirüsle mücadele kapsamında ihtiyaç sahiplerine 11,5 milyar lira destek sağlandı         
20:38
KKTC'de oteller 1 Haziran'dan itibaren hizmete açılacak KKTC'de oteller 1 Haziran'dan itibaren hizmete açılacak         
20:32
Park halindeki otomobile yaslandığı için darp edilen kişi hayatını kaybetti Park halindeki otomobile yaslandığı için darp edilen kişi hayatını kaybetti         
20:14
65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma saatleri değişti 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma saatleri değişti         
20:03
Son Dakika: Türkiye'de 18 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 31 oldu, 1158 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 18 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 31 oldu, 1158 yeni vaka tespit edildi         
20:02
19 Mayıs saat 19.19'da evlerden İstiklal Marşı okunacak 19 Mayıs saat 19.19'da evlerden İstiklal Marşı okunacak         
19:57
Son Dakika: Salgın nedeniyle Türkiye'de 2019-2020 eğitim-öğretim dönemi sona erdi Son Dakika: Salgın nedeniyle Türkiye'de 2019-2020 eğitim-öğretim dönemi sona erdi         
19:32
Son Dakika: 23-26 Mayıs tarihleri arasında 81 ilimizde sokağa çıkma yasağı ilan edildi Son Dakika: 23-26 Mayıs tarihleri arasında 81 ilimizde sokağa çıkma yasağı ilan edildi         
19:29
Son Dakika: Camiler 29 Mayıs'tan itibaren öğle ve ikindi namazlarında açık olacak Son Dakika: Camiler 29 Mayıs'tan itibaren öğle ve ikindi namazlarında açık olacak         
19:12
İspanya'da koronavirüs nedeniyle 18 Mayıs'ta 59 kişi hayatını kaybetti İspanya'da koronavirüs nedeniyle 18 Mayıs'ta 59 kişi hayatını kaybetti         
18:35
ÇAYKUR, beyaz çayın kilosunu 575 liradan alacak ÇAYKUR, beyaz çayın kilosunu 575 liradan alacak         
18:10
11 günlük kız bebeğinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 25 kişi karantinaya alındı 11 günlük kız bebeğinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 25 kişi karantinaya alındı         
18:02
Brezilyalı TikTok fenomeni çene cerrahıyla evlendikten sonra bambaşka bir görünüme kavuştu Brezilyalı TikTok fenomeni çene cerrahıyla evlendikten sonra bambaşka bir görünüme kavuştu         
17:59
Çin Devlet Başkanı, Çin Devlet Başkanı, "Çin koronavirüsü sakladı" iddialarına karşı ülkesini savundu         
17:42
Görevden uzaklaştırılan HDP'li Yaşar Akkuş, Görevden uzaklaştırılan HDP'li Yaşar Akkuş, "terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı         
17:41
Koronayı atlatan yıldız futbolcu zor günlerini anlattı: Ciğerlerim patlayacak gibiydi Koronayı atlatan yıldız futbolcu zor günlerini anlattı: Ciğerlerim patlayacak gibiydi         
17:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2020 05:10:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Milli sporcular yarın 19.19'da İstiklal Marşı'nı okuyacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]