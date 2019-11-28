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Milli sporculara "Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu" filmiyle motivasyon

6 saat önce

Erzurum'daki milli sporcular, Türk spor tarihine damga vuran Naim Süleymanoğlu'nun hayatını anlatan "Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu" filmini izledi.

Milli sporculara

Erzurum'daki milli sporcular, Türk spor tarihine damga vuran Naim Süleymanoğlu'nun hayatını anlatan "Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu" filmini izledi.

Farklı branşlarda yarışan yaklaşık 100 milli sporcu, Atatürk Üniversitesi Cinetekno'da, kariyerine dünya ile olimpiyat rekorları ve şampiyonluklarının yanı sıra sayısız altın madalya sığdıran, kendi ağırlığının üç katı ağırlık kaldırabilen tek sporcu olarak da tarihe geçen Naim Süleymanoğlu'nun hayatının anlatıldığı filmi izlerken duygusal anlar yaşadı.

Filmi gözyaşlarına hakim olamayan sporcularla izleyen Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, dönemin başbakanı merhum Turgut Özal tarafından Naim Süleymanoğlu'nun Türkiye'ye getirildiğini anımsattı.

Süleymanoğlu'nun Seul Olimpiyatları'nda Türkiye'ye olimpiyat şampiyonluğu kazandırdığını aktaran Taşkesenligil, "Dünya ve olimpiyat şampiyonu Naim Süleymanoğlu'nun Bulgaristan'da Türklere yapılan zulmü ve işkenceleri dünyaya duyurmak için yaptığı mücadele ve fedakarlık hakikaten takdire şayandır." ifadelerini kullandı.

"İnşallah sporcularımız örnek alır"

Taşkesenligil, Süleymanoğlu'nun başarılı spor geçmişi ve etkileyici hayatı olduğunu dile getirdi.

Filmi sporculara izleterek başarılı olmalarını amaçladıklarının altını çizen Taşkesenligil, şunları kaydetti:

"İnşallah Erzurum'dan ve ülkemizden nice Naimler yetişir. İnşallah sporcularımız, Naim'in sporculuğunu örnek alır. İnşallah Türk milletinin içinden daha çok Naim ve gibileri çıkacaktır. Sporcularımız bu filmi izlemelidir. Naim Süleymanoğlu gibi şampiyonla hep gurur duymaya devam edeceğiz. Naim, daima Türk milletinin kalbinde yaşayacaktır."

Naim Süleymanoğlu, Erzurum, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 01:32 Kaynak: AA
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