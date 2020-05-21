Milli sporculara izin çıktı, şampiyon Gizem ringe döndü - Son Dakika

Milli sporculara izin çıktı, şampiyon Gizem ringe döndü

Milli sporculara haftada 3 gün salonda antrenman yapma izninin çıkmasının ardından, 20 yaşındaki şampiyon boksör Gizem Özer, evden sürdürdüğü çalışmalarını salon ortamına taşıyarak ringlere dönüş yaptı.

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Milli sporculara haftada 3 gün salonda antrenman yapma izninin çıkmasının ardından, 20 yaşındaki şampiyon boksör Gizem Özer, evden sürdürdüğü çalışmalarını salon ortamına taşıyarak ringlere dönüş yaptı.


Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından milli sporcuların gerekli tedbirler alınarak haftada 3 gün 1'er saat salonda antrenman yapmasına yönelik izin çıktı. İzin çıkmasıyla birlikte 64 kiloda Türkiye Şampiyonu olan Elazığlı Milli Boksör Gizem Özer (20), pandemi sürecinde evinde sürdürdüğü antrenmanlarını salona taşıdı. Milli takımlar boks antrenörü Cemil Döndü'nün belirlediği program doğrultusunda antrenmanlarını sürdüren Gizem, antrenmanlarla eski formuna geri dönmek için çalıştığını aktardı.


"Eski formumuza geri döneceğiz"


Zorlu bir süreç yaşadıklarına değinen milli boksör Gizem Özer, "İnşallah bunun sonu güzel olacak, çünkü iyi tedbirler alındı. Bu süreç bizim adımıza kötü oldu ama antrenmanlarımızı evde devam ettirdik. Milli sporcu olduğumuz için şimdi haftanın 3 günü çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. 1 Haziran'da U22 Türkiye Şampiyonası vardı o iptal oldu. İnşallah ileride daha güzel turnuvalarımız olacaktır. Antrenmanlarımıza devam ediyoruz. Pandemiden önce belli bir tempo yakalamıştık. Şimdi biraz düşüşümüz oldu ama eminim ki antrenmanlarla eski formumuza geri döneceğiz" dedi. Bu süreci yaşayan sporculara mesaj da gönderen Özer, "Bu süreç antrenman yapmamıza engel değildi, antrenmanları evlerimizde de yapabiliyorduk. Tabii biz milli sporcu olduğumuz için daha dikkatli olmamız gerekiyordu. Cemil hocamız da her gün arıyordu ve bilgi alıyordu. Onun da büyük bir katkısı vardı. Tüm sporcu kardeşlerime evde boş durmamalarını öneriyorum. Evden fiziksel aktivitelerini devam ettirebilirler" ifadelerini kullandı.


"Sosyal mesafeli birer saatlik atrenmen yapıyoruz"


Sürecin normal hayatı olduğu gibi spor camiasını da etkilediğini vurgulayan milli takımlar boks antrenörü Cemil Döndü ise, "Bizim Haziran'ın 1'ine kadar 3 tane şampiyonamız vardı. Pandemi nedeniyle iptal oldu. Sürekli bakanlığımız ve il müdürlüğümüzce bilgilendiriliyorduk. Bizler de sporcularımızı sürekli takip ediyorduk. Ev ortamlarında onlara canlı yayınlarla bağlanarak direktiflerimizi veriyorduk. Dünya ülkeleri gibi ülkemiz de normalleşme sürecini başlattı. Bize milli sporcularımız antrenmanlara başlayabilir diye bir yazı geldi bakanlığımız tarafından. 2-3 tane milli sporcumuzla haftada 3 gün olmak üzere sosyal mesafeli birer saatlik antrenman yaptırıyoruz. Normale dönsek dahi biz yine sosyal mesafeli, kurallara uyarak belli gruplarla çalışacağız. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak şu pandemiden kurtulana kadar" diye konuştu. - ELAZIĞ

Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.05.2020 11:37 Kaynak: İHA

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