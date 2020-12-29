Milli sporculara ortaöğretimde de yüzde 100 burs imkanı - Son Dakika

Milli sporculara ortaöğretimde de yüzde 100 burs imkanı

29.12.2020 15:15
Milli sporculara ortaöğretimde de yüzde 100 burs imkanı, System.String[]

Gençlik ve Spor Bakanlığı, vakıf üniversitelerinin ardından milli sporculara ortaöğretimde de yüzde 100 burs imkanı sağladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, vakıf üniversitelerinin ardından milli sporculara ortaöğretimde de yüzde 100 burs imkanı sağladı. Bakan Kasapoğlu, "Hem sporu hem eğitimi bu anlamda hedef belirlemiş gençlerimizle bu ülkenin aydınlık yarınlarına daha güçlü bir şekilde yürümüş olacağız" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Özel Öğretim Derneği (ÖZDER) arasında "Sporcu Öğrencilerin Eğitiminde İş Birliği Protokolü" imza töreni düzenlendi.

İmza törenine katılan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, burada yaptığı konuşmada, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın gençlerin ve sporcuların evi olduğunu belirterek, "Geçtiğimiz süreçte burada çok anlamlı bir toplantıya ev sahipliği yapmıştık. Spor camiamızın tüm paydaşlarını, sporcularımızı, sporcularımızın değerli ailelerini yıllardır hasret duyduğu spor noktasında başarı gösteren arkadaşlarımız için vakıf üniversitelerimizde sporcu bursu çalışmasını akdetmiştik. Hamdolsun o mutabakatlar sonucu bu yıl çok güzel sonuçları hep birlikte elde ettik" dedi. Üniversitelerde burslu eğitim gören öğrencilerle ilgili çalışmanın geldiği aşamaya ilişkin önemli bir toplantıyı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da teşrifleriyle gerçekleştireceklerini anlatan Bakan Kasapoğlu, "Sporcu önemli bir alın teri önemli bir emek harcıyor, bu çerçevede tabii ki okul, ders ve gerekli ölçüde vakit ayırma noktasında doğal olarak bir sıkıntı yaşıyor. İşte bu sorunu ortadan kaldırmak, bu çerçevede 'ben okula mı devam edeyim, spora mı devam edeyim', ikilemini bertaraf etmek noktasında başlatılan bu adım inşallah bugünkü sözleşmeyle birlikte daha farklı bir noktaya gelecek. İnanıyorum ki bu süreci el birliğiyle çok çok daha yukarılara taşıyacağız. Hem sporu hem eğitimi bu anlamda hedef belirlemiş gençlerimizle bu ülkenin aydınlık yarınlarına daha güçlü bir şekilde yürümüş olacağız" diye konuştu."Sporcu bursluluk kapsamını sadece üniversitelere değil ortaokul ve liselere yaymış olacağız"Sporcular ve eğitim camiasıyla el ele vererek pek çok projeyi devam ettireceklerini dile getiren Bakan Kasapoğlu, "Eğitim uzun bir süreç, bu manada spor da uzun bir süreç. Sporun gereken noktaya ulaşmasında bir emek bir alın teri gerekiyor. Sporcularımızın çok erken yaşlardan hedefe ulaşacakları yaşlara kadar çok planlı programlı bir antrenman süreci yaşamaları gerekiyor. Bununla birlikte yine eğitim hayatında sporcunun başka hayallerini gerçekleştirme noktasında da bizlere görev düşüyor. Hem spora devam edip hem alanında otorite bir hekim, bir mühendis, bir avukat, bir işletmeci, bir ekonomist olması yönünde bu atmış olduğumuz adımlar çok önem taşıyor. Hem akademik anlamda hem ulusal ve uluslararası anlamda başarısıyla daha donanımlı sporcularla sporun daha aydınlık olacağına inancımız tam" diye konuştu. Her zaman gençlerin yanında olduklarını vurgulayan Bakan Kasapoğlu, şöyle konuştu:

"İşte bugün Özel Öğretim Derneği'ne bağlı özel okul ve kolejlerde bu adımı hep birlikte atacağız ve sporcu bursluluk kapsamını sadece üniversitelere değil ortaokul ve liselere birlikte yaymış olacağız. Bugün son derece mutluyuz. Son derece heyecanlıyız, sporcularımız için Türkiye'nin gençleri için heyecanlıyız. Biliyorsunuz, bu yılı pandemi sürecinin tüm dünyayı etkilemesi nedeniyle pek çok anlamda mücadeleyle geçirdik. Ama bu mücadele sürecinde temel iddiamız şuydu; inşallah bunu da başarma noktasında çok büyük aşamalar kat ettik, Türk sporu, Türk gençliği adına bu süreci fırsata çevireceğiz, dedik. Gelinen noktada ülkemizin pandemi sürecini pek çok gelişmiş ülkenin önünde başarılı bir şekilde yönetiyor olmasıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla, güçlü liderliğiyle geldiğimiz bu aşamada inşallah sporumuz adına gençlerimiz adına çok çok daha önemli başarılara yürüdüğümüzü de son günlerde aldığımız müjdeli haberler bizlere gösteriyor."

Milli sporculara ortaöğretimde de yüzde 100 burs imkanı
Milli sporculara ortaöğretimde de yüzde 100 burs imkanı
Milli sporculara ortaöğretimde de yüzde 100 burs imkanı
Milli sporculara ortaöğretimde de yüzde 100 burs imkanı

Mehmet Kasapoğlu, Sporcu, Bakan, Okul, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Milli sporculara ortaöğretimde de yüzde 100 burs imkanı - Son Dakika Spor


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