Son Dakika Haberleri: Milli sporculara Tel Abyad'dan komando selamı
Son Dakika Güncel Milli sporculara Tel Abyad'dan komando selamı

Milli sporculara Tel Abyad'dan komando selamı

1 saat önce

Mehmetçik, kendilerine "asker selamı" ile desteklerini ileten milli sporculara ve A Milli Futbol Takımı'na, Tel Abyad'dan gönderdikleri video ile teşekkür etti.

Mehmetçik, kendilerine "asker selamı" ile desteklerini ileten milli sporculara ve A Milli Futbol Takımı'na, Tel Abyad'dan gönderdikleri video ile teşekkür etti.

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımla destek olanlara selamlarını iletti.

Milli sporculara Tel Abyad'dan komando selamı

Telabyad, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 09:52 Kaynak: AA
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