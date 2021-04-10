Milli sporculara yabancı dil desteği - Son Dakika

Milli sporculara yabancı dil desteği

10.04.2021 11:01

- Milli sporculara yabancı dil desteği Türk Eğitim Derneği ile Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliğinde gençlerin Türkiye'yi ve kendilerini yurtdışında temsil etmelerini kolaylaştıracak yabancı dil seviyesine ulaşmalarını sağlaması amacıyla proje hayata geçiriliyor.

- Milli sporculara yabancı dil desteği

ANKARA - Türk Eğitim Derneği ile Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliğinde gençlerin Türkiye'yi ve kendilerini yurtdışında temsil etmelerini kolaylaştıracak yabancı dil seviyesine ulaşmalarını sağlaması amacıyla proje hayata geçiriliyor.

9. Sınıfta okuyan farklı branşlardaki 72 sporcu ile başlayacak olan projenin, Türkiye genelindeki farklı yaş gruplarına yayılması hedefleniyor. Nisan ayı içinde İngilizce dil seviyeleri belirlenecek olan sporcular çevrim içi eğitimlerine de çok geçmeden başlayacak. Haftada 4 saat, 90 hafta süre ile devam edecek olan eğitimde sporcuların branşlarına göre teknik İngilizce eğitimler de verilecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı 21 Olimpik Hazırlık Merkezi'nden yararlanan 9. Sınıf düzeyindeki sporcuları kapsayan eğitimi ise Türk Eğitim Derneği Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü hazırlarken, Türk Eğitim Derneği'ne bağlı okullardaki 4'ü yabancı uyruklu 16 öğretmen eğitimleri verecek. Atıcılık, atletizm, boks, jimnastik, halter, judo, kano, kürek, okçuluk, tenis, tekvando, triatlon ve yüzme branşlarındaki sporcuların yabancı uyruklu öğretmenlerle buluşması da sağlanacak.

Türkiye Eğitim Derneği Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, milli sporcuların uluslararası yarışmalarda Türk bayrağını göndere çekerek Türk halkını onurlandırdıklarını ve gururlandırdıklarını belirterek şunları kaydetti:

"Sporcularımızın, müsabakalarda ve yurt dışı seyahatlerinde yabancı basınla ve yabancı oyuncularla doğru bir iletişim kurmaları çok önemli. Bu noktada onların belli bir İngilizce dil yeterliliği seviyesinde olmaları gerekiyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile imzaladığımız protokol ile amacımız milli gururlarımızın belirli seviyede İngilizce öğrenmelerini sağlamak. Gençlik ve Spor Bakanlığımız, Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'ndeki öğrencilerimizin organizasyonunu yapacak, biz Türk Eğitim Derneği olarak da bedelsiz şekilde bu çocuklarımızın İngilizce eğitimlerini üstleneceğiz. Verdiğimiz dil eğitimi gramer ağırlıklı olmaktan çok konuşma ve iletişim ağırlıklı olacak. Öğrencilere, kendi branşlarıyla ilgili teknik bazı literatürü de öğreteceğiz. Amacımız, ilerleyen süreçlerde tüm Olimpiyat Hazırlık Merkezlerindeki öğrencilerimize süreklilik oluşturacak şekilde dil yeterliliğine sahip kılmak. Çünkü onların Türk bayrağını göndere çekerken bizlere yaşattıkları gururu o ülkedeki diğer basın mensuplarına ve diğer sporculara yansıtmalarını istiyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığına projeye verdikleri büyük destek için teşekkür ediyoruz."

Proje kapsamında sporcuların dil becerilerini kullanabilecekleri, benzer tecrübelere sahip kanaat önderi sporcu ve konuşmacılarla buluşturulacakları motivasyon kampları da yapılırken, ayrıca uluslararası düzeyde başarı yakalamış sporcuların deneyimlerinin paylaşılacağı oturumlar da düzenlenecek.

Milli sporculara yabancı dil desteği
Milli sporculara yabancı dil desteği
Milli sporculara yabancı dil desteği
Milli sporculara yabancı dil desteği

Türk Eğitim Derneği, İngilizce, Türkiye, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Milli sporculara yabancı dil desteği - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Hande Sarıoğlu'ndan Ahmet Hakan'a sert tepki: Beni tanısaydı dans ederken ağzının suyu akardı Hande Sarıoğlu'ndan Ahmet Hakan'a sert tepki: Beni tanısaydı dans ederken ağzının suyu akardı Beşiktaş'la görüşen Belhanda'ya, Süper Lig'in bir başka devi daha talip oldu Beşiktaş'la görüşen Belhanda'ya, Süper Lig'in bir başka devi daha talip oldu Enka Holding'de 20 milyon liralık vurgun! Eski müdür, kardeşi ve arkadaşıyla birlikte paraları zimmetine geçirmiş Enka Holding'de 20 milyon liralık vurgun! Eski müdür, kardeşi ve arkadaşıyla birlikte paraları zimmetine geçirmiş Fildişili gelin, 2 yıl sonra ablasını da Denizli'ye gelin olarak getirdi Fildişili gelin, 2 yıl sonra ablasını da Denizli'ye gelin olarak getirdi KDK, karavan muayene sürelerinin yeniden düzenlenmesi yönünde tavsiye kararı verdi KDK, karavan muayene sürelerinin yeniden düzenlenmesi yönünde tavsiye kararı verdi Osmaniye'de garip bir olay! Fenomen Sefa Kındır'ın yaptığı uçak yere çakıldı Osmaniye'de garip bir olay! Fenomen Sefa Kındır'ın yaptığı uçak yere çakıldı Vaka sayısı neden patladı? Uzmanlar testlerdeki hatayı işaret ediyor: Sonuçların yüzde 70'i yalancı negatif Vaka sayısı neden patladı? Uzmanlar testlerdeki hatayı işaret ediyor: Sonuçların yüzde 70'i yalancı negatif Bayram tatili için plan yapanlara Bilim Kurulu üyesi Çalışkan'dan kötü haber: Seyahat yasağı geri gelebilir Bayram tatili için plan yapanlara Bilim Kurulu üyesi Çalışkan'dan kötü haber: Seyahat yasağı geri gelebilir

Son Dakika Haberleri
16:40 Koronavirüs vakalarındaki artış bankaların mesai saatlerini değiştirmesine yol açtı
08:43 Dünyaca ünlü gazete yazdı! DEAŞ'ın yeni elebaşının Irak'taki hapishanede ABD'ye muhbirlik yaptığı ortaya çıktı
08:27 Bunalıma giren genç kadın 5'inci kattan atlayarak intihar etti
02:12 Facebook ve Instagram çöktü! Milyonlarca kişi dev sosyal medya platformlarına erişemiyor
01:54 Brezilya'da koronavirüs rakamları yeniden rekor kırdı. Günlük ölüm 4 binin üzerinde!
17:15 6 kişinin yaralandığı silahlı kavganın arkasından "çocuğa cinsel istismar" çıktı
17:09 Endonezya'da kasırga kabusu: Ölü sayısı 180'i geçince yardım için donanma harekete geçti
17:03 10 emekli amiral gözaltı sürelerinin uzatılması için savcılığa sevk edildi
16:52 Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncusu Atiba Hutchinson ve ailesine ırkçı saldırı
16:47 İkranur cinayetinde iddianame kabul edildi! Katil amca ve hala için istenen ceza belli oldu
Kale hariç her bölgede oynayan Necip Uysal'a Erzurum maçında yeni görev Kale hariç her bölgede oynayan Necip Uysal'a Erzurum maçında yeni görev         
11:13
Bu oranlarla tam kapanma kaçınılmaz! Korona nedeniyle her 5 dakikada 1 kişi yaşamını yitiriyor Bu oranlarla tam kapanma kaçınılmaz! Korona nedeniyle her 5 dakikada 1 kişi yaşamını yitiriyor         
10:45
İlginç tasarımıyla dikkat çeken bu motosikletin dünyada eşi benzeri yok İlginç tasarımıyla dikkat çeken bu motosikletin dünyada eşi benzeri yok         
10:39
Prof. Dr. Ceyhan: Türkiye'nin Vuhan'ı İstanbul'da virüsü kapmama şansınız çok düşük Prof. Dr. Ceyhan: Türkiye'nin Vuhan'ı İstanbul'da virüsü kapmama şansınız çok düşük         
10:24
Pes dedirten yöntem! Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını 'rezervasyonla' deldiler Pes dedirten yöntem! Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını 'rezervasyonla' deldiler         
09:55
'Ultra güvenlikli' eski model otomobil görenleri hayrete düşürdü 'Ultra güvenlikli' eski model otomobil görenleri hayrete düşürdü         
09:38
Pınar Gültekin davasında yeni gelişme! Pınar Gültekin davasında yeni gelişme! "İlişki" iddiası HSK'yı harekete geçirdi, savcı istifa etti         
08:46
Emeklilere Ramazan Bayramı ikramiyesi 6 Mayıs'ta hesaplara yatacak Emeklilere Ramazan Bayramı ikramiyesi 6 Mayıs'ta hesaplara yatacak         
08:25
Fransız L'Opinion gazetesi: Türkler, Brüksellilerin arasındaki kavgaların mağduru oldu Fransız L'Opinion gazetesi: Türkler, Brüksellilerin arasındaki kavgaların mağduru oldu         
07:16
Ankara'da panik! İnşaat nedeniyle temeli kayan apartmanla birlikte 21 bina tahliye edildi Ankara'da panik! İnşaat nedeniyle temeli kayan apartmanla birlikte 21 bina tahliye edildi         
01:51
Korku dolu anlar! Göstericilerin attığı molotofkokteyli, anons çeken muhabirin yanı başına düştü Korku dolu anlar! Göstericilerin attığı molotofkokteyli, anons çeken muhabirin yanı başına düştü         
01:47
Diyarbakır için kullandığı ifadeler tepki çeken Ersin Korkut'tan açıklama: Kültür başkenti anlamında kullandım Diyarbakır için kullandığı ifadeler tepki çeken Ersin Korkut'tan açıklama: Kültür başkenti anlamında kullandım         
23:59
Tuvana Türkay'ı görenler tanımakta güçlük çekti Tuvana Türkay'ı görenler tanımakta güçlük çekti         
19:57
Sedat Peker liderliğindeki suç örgütüne baskın! İşte dev operasyonda ele geçirilenlerin listesi Sedat Peker liderliğindeki suç örgütüne baskın! İşte dev operasyonda ele geçirilenlerin listesi         
19:19
Terör örgütü PKK, 9 yaşında dağa kaçırdığı Hamza'nın yeni fotoğrafını ailesine gönderdi Terör örgütü PKK, 9 yaşında dağa kaçırdığı Hamza'nın yeni fotoğrafını ailesine gönderdi         
16:15
Cinayet mi ihmal mi? Tatile çıkan nişanlı çiftin cansız bedenleri, otel odasında çırılçıplak bulundu Cinayet mi ihmal mi? Tatile çıkan nişanlı çiftin cansız bedenleri, otel odasında çırılçıplak bulundu         
16:06
Yoğun bakımdaki son durum görüntülendi! İmza verip serviste ölmeyi göze alan bile var Yoğun bakımdaki son durum görüntülendi! İmza verip serviste ölmeyi göze alan bile var         
14:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2021 11:37:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Milli sporculara yabancı dil desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei