Milli sporculardan Dünya Plaj Oyunları'nda 2 madalya

Katar'da düzenlenen Olimpiyat Komiteleri Birliği (ANOC) Dünya Plaj Oyunları'nda, Türkiye plaj güreşinde 2 gümüş madalya kazandı.

Başkent Doha'da sona eren şampiyonada, plaj güreşinde, kadınlar 60 kiloda Mehlika Öztürk ve erkekler +90 kiloda Ufuk Yılmaz gümüş madalyanın sahibi oldu.