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Milli sporculardan "Evde kal" çağrısı
6 saat önce
İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un milli sporcuları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı başlatılan "Evde kal Türkiye" çağrısına yayımladıkları videolarla destek verdi.
İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un milli sporcuları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı başlatılan "Evde kal Türkiye" çağrısına yayımladıkları videolarla destek verdi.
Para milli sporcular Beytullah Eroğlu, Koral Berkin Kutlu (yüzme), Mehmet Vasıf Yakut (tekvando), Bülent Korkmaz, Yağmur Şengül, Sadık Savaş, Özgür Özen (okçuluk) vatandaşların evde kalması yönünde çağrıda bulundu.
Milli sporculardan Cenk İldem (güreş), Mikail Özerler ve Miraç Akkuş da (judo) mesajlarıyla çağrıya destekte bulundu.
Sporcular, evde gerçekleştirdikleri antrenmandan görüntüler paylaştı.
Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 03:42 Kaynak: AA
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