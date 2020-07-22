Milli sporculardan "Kadına şiddete hayır" mesajları - Son Dakika

Milli sporculardan "Kadına şiddete hayır" mesajları

Milli sporcular, yayımladıkları videolarla Muğla'nın Ula ilçesinde 27 yaşındaki üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesine tepki gösterdi, kadına yönelik şiddetin bitmesi çağrısı yaptı.

Milli sporculardan

Milli sporcular, yayımladıkları videolarla Muğla'nın Ula ilçesinde 27 yaşındaki üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesine tepki gösterdi, kadına yönelik şiddetin bitmesi çağrısı yaptı.

Ay-yıldızlı sporcular, Anadolu Ajansı aracılığıyla "Kadına şiddete hayır" mesajı verdiği videolarda şu ifadeleri kullandı:

Rıza Kayaalp (Dünya şampiyonu milli güreşçi): "Kadınlar bize emanettir. Kadına şiddete hayır."

Busenaz Sürmeneli (Dünya şampiyonu milli boksör): "Yumruklarımı kadın cinayetine karşı kaldırıyorum, kadın cinayetine son."

Şennur Demir (Avrupa şampiyonu milli boksör): "Dışarıda kime sorsanız hiç kimse kötüyüm demez, herkes iyidir ama bana sorarsanız iyi insan, kendisine, çevresine, kadınlara, çocuklara, hayvanlara saygısı ve merhameti olandır. Ülkemizde seçme, seçilme hakkı kadınlara verildi, dövme, öldürme hakkı erkeklere verilmedi. Elinizi vicdanınıza koyun artık kadın cinayetlerinin son bulmasını istiyoruz."

Ozan Kabak (Milli futbolcu): "Kadına şiddete dur de."

Ramil Guliyev (Dünya şampiyonu milli atlet): "Atletizmde dünyanın en hızlı sporcularından biriyim ve kadına şiddete en hızlı şekilde tepkiliyim. Hayat hepimizin hakkı, kadına şiddet son bulsun."

Melike Günal (Avrupa şampiyonu milli halterci): "Sizlerin karşısına daha güzel haberlerle gelmek isterdim ama maalesef ülkemizde son zamanlarda kadına şiddet olayları artmaktadır. Bu konu hakkında birkaç şey söylemek istiyorum; öncelikle insan olduğumuzu unutmamalıyız. Kadın erkek hiç fark etmeden şiddetin her türlüsüne karşıyız. Fakat ülkemizde yaşayan her 4 kadından biri şiddet görmektedir. Şiddet gören her 4 kadından 3'ü sevgilisi veya eşi tarafından şiddet görmektedir. Aslında kadına yönelik şiddet toplumda cinsiyet ayrımcılığının bir ürünüdür. Bu yüzden kadına şiddete hayır diyorum. Siz de susarak bu utanca ortak olmayın. Hep birlikte kadına şiddete hayır."

Dilara Narin (Milli halterci): "Son zamanlarda kadına yönelik şiddet fazlasıyla arttı. Kadın erkek eşittir. Kadının haklarını ellerinden almayın. Şiddet kaderiniz değil. Sessiz kalmayın."

Şaziye Erdoğan (Dünya ve Avrupa şampiyonu milli halterci): Öncelikle sözlerime çok üzgün olduğumu belirterek başlamak istiyorum, ülkemizde her gün yeni bir şiddet haberiyle uyanıyoruz ve 4 kadından biri şiddet görüp ölüyor. Artık bu duruma yaptırım gelmesini istiyorum. Çünkü bir kadının daha aramızdan eksilmesine tahammülümüz yok. Peygamber Efendimizin de söylediği gibi "Kadınlar Allah'ın emanetidir", lütfen emanetlerinize sahip çıkın. Kadınların da insan olduğunu unutmayın. Son olarak kadına şiddete 'Dur' diyorum."

Özge Bayrak (Milli badmintoncu): "Sana ruh üflendiğinde sen bir kadının karnındasın, ağladığında bir kadının kucağındasın, aşık olduğunda bir kadının kalbindesin. Ona güzel davran. Kadınlar insandır, erkekler insanoğlu. Kadına şiddet toplumsal bir sorundur. Kadına şiddete hayır."

İlke Özyüksel (Milli modern pentatlet): "Kadına, çocuğa veya hiçbir canlıya şiddetin açıklaması ya da bahanesi olamaz. 'Şiddete dur' diyoruz ve gereken tüm cezaların verilmesini istiyoruz."

Bilal Çiloğlu (Milli judocu): "Başka gülüşler solmasın, başka hayaller yarım kalmasın, başka canlar hayattan acımasızca koparılmasın. Kadına şiddete dur de."

Minel Akdeniz, Gülkader Şentürk, Tuğçe Beder, Şeyma Özerler ve İrem Korkmaz (Kadın Judo Milli Takımı sporcuları): "Kadına yönelik şiddet insanlık ayıbıdır, bu suça göz yumma, bu ayıba ortak olma, sessiz kalma. Türk Judo Milli Takımı olarak kadına şiddete hayır diyoruz."

Yasemin Ecem Anagöz (Avrupa şampiyonu milli okçu): "Ülkemizde her gün kadınlar şiddet görüyor, öldürülüyor. Bir kadın olarak tek dileğim, ülkemizde özgürce yaşayabilmek. Bir canlının yaşama hakkını elinden alan herkes en az bu suçu işleyenler kadar suçludur."

Ahmet Önder (Milli cimnastikçi): "Kadına şiddetin bahanesi olmaz. Çocuğa, hayvana, hiçbir canlıya yapılan şiddet asla kabul edilemez. Suçlular hak ettiği cezayı bulmalı. Bizler de gelecek nesillerin daha eğitimli, daha bilinçli olması için çalışmalıyız. Siz de lütfen en yakın çevrenizden başlayarak bir bilinç hareketi oluşturun."

Ümit Şamiloğlu (Milli cimnastikçi): "Kadının, ananın ata olarak bilindiği bu güzel toplumun bir ferdi olarak kadınlarımıza yapılan her türlü şiddeti tüm benliğimle kınıyorum. Sadece yasalarla değil, zihinlerde de kadın erkek eşitliğinin olduğu, şiddetin bile telaffuz edilmediği günleri özlemle bekliyorum. İyi insan, iyi ahlak temeliyle bunu başarabiliriz."

İbrahim Çolak (Dünya şampiyonu milli cimnastikçi): "Sana ruh üflendiğinde sen bir kadının karnındasın, ağladığında bir kadının kucağındasın, aşık olduğunda bir kadının kalbindesin. Ona güzel davran. Kadına şiddete hayır."

Uğur Aktaş (Milli karateci): "Yeryüzünde gördüğümüz her şey kadının eseridir. Kadın anne, kardeş, eş ve evlattır. Kadına şiddete dur de."

Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2020 03:51 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Milli sporculardan 'Kadına şiddete hayır' mesajları - Son Dakika

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