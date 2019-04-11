Son Dakika Haberleri: Milli Sporculardan Kaymakam Keçeli' Ye Teşekkür Ziyareti

Milli Sporculardan Kaymakam Keçeli' Ye Teşekkür Ziyareti

28 dakika önce

Zonguldak'ın Çaycuma İlçesi'nde Milli Sporcular İlçe Kaymakamı Serkan Keçeli' yi ziyaret etti.

Milli Sporculardan Kaymakam Keçeli' Ye Teşekkür Ziyareti, System.String[]
Zonguldak'ın Çaycuma İlçesi'nde Milli Sporcular İlçe Kaymakamı Serkan Keçeli' yi ziyaret etti.

Nezaketen gerçekleşen ziyarete, Milli sporcular Livanur Tiryakioğlu ve Zeynep Sıla Ay ile TOGA Spor Kulübü Başkanı ve Taekwondo Milli Antrenörü Kadir Bölükcü ve yönetici-Güreş Antrenörü Şükrü Göçer yer aldı. Kaymakam Keçeli, bu nezaket ziyareti için memnunluğunu ve mutluluğunu dile getirirken, Çaycuma'da Taekwondo'nun üst düzeye gelip, Milli Taekwondocular çıkmasının gurur vericiliğinden bahsederek, diğer turnuvalardan da şampiyonluk beklediğini dile getirdi. TOGA Spor Kulübü Başkanı ve Taekwondo Milli Antrenörü Kadir Bölükcü sözlerinde bu zamana kadar verdiği destekler için Kaymakam Keçeli 'ye teşekkür ederek, hedeflerinin bu yıl yapılacak olan Yıldızlar Avrupa Taekwondo Şampiyonası'na katılmak istediklerini belirtti. - ZONGULDAK
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 12:11 Kaynak: İHA
Çaycuma, Zonguldak, Güncel
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