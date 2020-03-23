Milli sporculardan koronavirüs salgınına karşı önlem mesajları - Son Dakika
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Milli sporculardan koronavirüs salgınına karşı önlem mesajları

7 saat önce

Paralimpik okçulukta şampiyon Gizem Girişmen: Güvenli mesafeni koruMilli badmintoncu Özge Bayrak: Evimizde kalıp, ülkemizi koruyalımMilli okçu Yasemin Ecem Anagöz: Tedbiri elden bırakmayalımANKARA, - Dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla mücadele sürerken, milli...

Milli sporculardan koronavirüs salgınına karşı önlem mesajları, System.String[]

Paralimpik okçulukta şampiyon Gizem Girişmen: Güvenli mesafeni koru

Milli badmintoncu Özge Bayrak: Evimizde kalıp, ülkemizi koruyalım

Milli okçu Yasemin Ecem Anagöz: Tedbiri elden bırakmayalım

ANKARA, - Dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla mücadele sürerken, milli sporcular Gizem Girişmen, Özge Bayrak ve Yasemin Ecem Anagöz de Demirören Haber Ajansı'na yaptıkları açıklamalarla kurallara uyulması ve evde kalınması çağrısında bulundu.

PARALİMPİK OKÇU GİZEM GİRİŞMEN: GÜVENLİ MESAFENİ KORU

2008 Pekin Paralimpik Oyunları'nda şampiyon olan milli okçu Gizem Girişmen, koronavirüs salgınına karşı Sağlık Bakanlığı'nın uyarılarına dikkat çekerek, "Küresel bir salgın yaşıyoruz. Yalnızca bireysel sağlığımızı değil, toplumun sağlığını korumak da bizim ellerimizde. Sağlık sistemimizin ve sağlık çalışanlarımızın yükünü artırmamak ve sağlıklı kalmak için güvenli mesafeni koru. Evde kal, hem sağlığını hem de çevreni koru" dedi.

MİLLİ BADMİNTONCU ÖZGE BAYRAK: EVİMİZDE KALIP, ÜLKEMİZİ KORUYALIM

Antrenmanlarına evinde devam eden milli badmintoncu Özge Bayrak da, "Ülke olarak oldukça kötü bir dönemden geçiyoruz. Bu dönemde evimizde kalıp, ülkemizi koruyalım" ifadelerini kullandı.

MİLLİ OKÇU YASEMİN ECEM ANAGÖZ: TEDBİRİ ELDEN BIRAKMAYALIM

Paniğe gerek olmadığına vurgu yapan milli okçu Yasemin Ecem Anagöz, "Koronavirüs salgını için Sağlık Bakanlığı'nın koyduğu yasaklara uyalım. Panik yapmadan, tedbiri elden bırakmadan evimizde bekleyelim. Kendimize zaman ayıralım, yapmaya fırsat bulamadığımız şeyleri yapalım. Bu zor günleri atlatacağız" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Gizem Girişmen'in açıklamaları

-Özge Bayrak'ın açıklamaları

-Yasemin Ecem Anagöz'ün açıklamaları


Koronavirüs, Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 11:18 Kaynak: DHA

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