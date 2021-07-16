Milli sporculardan Ulus Kaymakamı Kılıç'a ziyaret - Son Dakika

Ulus İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Atilla Duman, milli güreşçilerle Ulus Kaymakamı Mehmet Sadık Kılıç'ı ziyaret etti.

Ulus Çınar Spor Kulübü Güreş Antrenörü Tolga Karakaya ve milli güreşçiler Murat Olukman ile Ahmet Erfidan'ın yer aldığı ziyarette Duman, İstanbul'da düzenlenen 2021 Dünya İşitme Engelliler Güreş Şampiyonasında ülkeyi en iyi şekilde temsil ettiklerini söyledi.

Kılıç da sporcuları kutlayarak, "Sporcularımızın kazandıkları başarılardan dolayı bizler de büyük mutluluk duyuyoruz. Bu başarılar büyük emeklerin eseri. Başarı asla tesadüf değil. Sporcularımız başarılarıyla gençlerimize de güzel örnek teşkil ediyorlar. İnşallah bu başarılar devam eder ve daha büyük başarılarla göğsümüzü kabartmayı sürdürürler." dedi.