Milli sporculardan Vali Gürel'e ziyaret - Son Dakika
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Milli sporculardan Vali Gürel'e ziyaret

13 saat önce

Erzurum'da 23-27 Aralık tarihleri arasında düzenlenen Palandöken Büyük Erkekler-Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda dereceye giren sporcular Karabük Valisi Fuat Gürel'i ziyaret etti.

Milli sporculardan Vali Gürel'e ziyaret, System.String[]

Erzurum'da 23-27 Aralık tarihleri arasında düzenlenen Palandöken Büyük Erkekler-Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda dereceye giren sporcular Karabük Valisi Fuat Gürel'i ziyaret etti.


30 yıl aradan sonra ilk kez Türkiye'de yapılan "Balkan Boks Şampiyonası"nda karşılaştığı tüm rakipleri yenerek şampiyon olan ve Palandöken Büyük Erkekler-Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonasında tüm rakiplerini yenerek 11. kez Türkiye Şampiyonu olan Elif Güneri, 54 kiloda Türkiye ikincisi olan Merve Özge Arslan, 75 kiloda Türkiye ikincisi olan İrem Günesen ile 69 kiloda Türkiye üçüncüsü olan Gamze Kara'yı tebrik eden Vali Gürel, sporcuları altın ile ödüllendirdi.


Elde ettikleri derecelerin küçümsenmeyecek bir derece olduğunu ifade eden Vali Gürel, "Türkiye birinciliği, ikinciliği ve üçüncülüğü almak büyük bir iştir. Emek, sabır, gayretli çalışma ve inanç ister. Sizler inanmışsınız, çalışmışsınız ve başarmışsınız. Elde ettiğiniz dereceler küçümsenecek bir derece değil. Türkiye birinciliği ve ikinciliği almak büyük bir iştir. Emek, sabır, gayretli çalışma ve inanç ister. Sizler inanmışsınız, çalışmışsınız ve başarmışsınız. Ben bu başarıyı elde eden sporcumuzu, onları çalıştıran antrenörleri Baykan Arslan'ı, sporcularımızın ailelerini ve Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Abdulkadir Çetin'i gösterdikleri başarıdan dolayı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.


Ziyarette sporculara Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulkadir Çetin ve Antrenörleri Baykan Arslan eşlik etti. - KARABÜK

Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 11:27 Kaynak: İHA
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