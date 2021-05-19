Milli sporculardan Vali Karaloğlu'na 19 Mayıs ziyareti - Son Dakika

Milli sporculardan Vali Karaloğlu'na 19 Mayıs ziyareti

19.05.2021 13:28
Milli sporculardan Vali Karaloğlu'na 19 Mayıs ziyareti, System.String[]

Diyarbakırspor'un karate branşında faaliyet gösteren milli sporcusu Sena Kızılaslan ile Türkiye Kick Boks Milli Takımı sporcusu Hasan Zilan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu'nu ziyaret etti.

Diyarbakır spor'un karate branşında faaliyet gösteren milli sporcusu Sena Kızılaslan ile Türkiye Kick Boks Milli Takımı sporcusu Hasan Zilan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu'nu ziyaret etti. Milli sporcular Vali Karaloğlu'na çiçek ve milli takım eşofmanı takdim etti.

Diyarbakırspor'un karate branşında faaliyet gösteren milli sporcusu Sena Kızılaslan ile Türkiye Kick Boks Milli Takımı sporcusu Hasan Zilan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu'nu ziyaret ederek çiçek ve milli takım eşofmanı takdim etti.

Diyarbakır Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Nuammer Uslu, Türkiye Karate Milli Takımı antrenörü Mehmet Yazar Türkiye Kickboks Milli Takım antrenörü Abdullatif Zilan'ın da hazır bulunduğu ziyarette Vali Karaoğlu milli sporcuları başarılarından dolayı tebrik etti.

"Diyarbakır'dan şampiyonlar çıkacak"

Gençlik Haftasında milli sporcuları ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyduklarını ifade eden Vali Karaloğlu, "Spor alanlarında başarılı bir grafik çizerek yükselen bir spor şehri olan ilimiz var. İnanıyorum ki daha da başarılı olacak ve dünya çapında sporda zirve yapan bir kent olacak. Bugün burada Türkiye milli takımlarını ve Diyarbakır'ı başarılı olarak kürsüde yerlerini alarak bayrağımızı göklere çıkartan bu genç sporcularımız, olimpiyatlarda ülkemizi temsil edecek. İnanıyorum ki, bu sporcuların arasından olimpiyat şampiyonları çıkacak "dedi.

"Diyarbakırspor sporun tüm branşlarına yatırım yaptı"

Diyarbakırspor ve milli takım sporcusu Sena Kızılaslan, Diyarbakır gençliğine sağladığı katkılardan dolayı Vali Karaloğlu'na teşekkür ederken, kulübü Diyarbakırspor'un da tüm spor branşlarına yatırım yaparak bu alanda devrim niteliğinde duruş sergilediğini söyledi. Kızılaslan, "Kulüp Başkanımız Siyabend Aydın bizlere ve kentimizin diğer başarılı sporcularına destek olup sahip çıkarak takdire şayan bir duruş sergiledi. Maddi ve manevi olarak her türlü desteği sağlıyor. Kendisinden almış olduğumuz güç ve destekle inşallah Diyarbakırspor'un şanlı mazisine ve büyük misyonuna çok daha büyük başarılar kazandıracağız. Tüm spor kulüplerinin bunu örnek alarak sporun her branşına sahip çıkması ve yatırım yapması lazım" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Milli sporculardan Vali Karaloğlu'na 19 Mayıs ziyareti
Milli sporculardan Vali Karaloğlu'na 19 Mayıs ziyareti
Milli sporculardan Vali Karaloğlu'na 19 Mayıs ziyareti
Milli sporculardan Vali Karaloğlu'na 19 Mayıs ziyareti

Münir Karaloğlu, Diyarbakır, Mayıs, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Milli sporculardan Vali Karaloğlu'na 19 Mayıs ziyareti - Son Dakika Spor


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