Gümüşhane Valisi Taşbilek, milli sporcuları kabul etti

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında çeşitli dallarda mücadele eden milli sporcuları makamında kabul etti.

Taşbilek, Valilik Toplantı Salonu'nda bir araya geldiği sporculara çeşitli hediyeler verdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mücahit Atalay, şube müdürleri ile antrenörlerin de hazır bulunduğu ziyarette konuşan Taşbilek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyeti, gençlere ve çocuklara teslim ve emanet ettiğini hatırlattı.

Gençliğin önemine dikkati çeken Taşbilek, şunları söyledi:

"Sizlerin bir özelliği de memleketimizin şanlı bayrağını, İstiklal Marşı'nı uluslararası arenalarda göndere çektiren, İstiklal Marşı'mızı söyleten, ülkemizin başarısı uğruna ter döken, azimle çalışan gençlerimizsiniz, kardeşlerimizsiniz. Bu vesileyle de ayriyeten ülkemize yaptığınız hizmetlerden dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hem sporcu kardeşlerime hem de onların var olmasında büyük çaba sarf eden değerleri antrenörlerimize. Onların büyük gayretleriyle, yönlendirmeleriyle, özverileriyle bugünlere geldiniz. Onlara da ayriyeten teşekkür ediyorum. Hepinizin bayramını kutluyorum. Hepinizin bu memleketin istikbali, ışığı, göz nuru olduğunuzu bilmenizi istiyorum. Memleket sizin omuzlarınızda, sizin çabalarınızla yükselecek."