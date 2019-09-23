Son Dakika Haberleri: Milli sporcuların Avrupa başarısı altınla ödüllendirildi
Son Dakika Spor Haber

Milli sporcuların Avrupa başarısı altınla ödüllendirildi

58 dakika önce

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, Avrupa şampiyonalarında derece elde eden Beyşehirli milli sporcular altınla ödüllendirildi.

Milli sporcuların Avrupa başarısı altınla ödüllendirildi, System.String[]

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, Avrupa şampiyonalarında derece elde eden Beyşehirli milli sporcular altınla ödüllendirildi.


Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir, İsveç'te sona eren Avrupa Ümitler Tekvando Şampiyonası'nda 46 kiloda Avrupa ikincisi olan Beyşehirli milli sporcu Fatma Keleş ile Macaristan'da tamamlanan Kick Boks Gençler Avrupa Şampiyonası'nda 50 kiloda Avrupa üçüncüsü olan milli sporcu Zeliha Çavuşoğlu'nu makamında kabul etti.


Beyşehir Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Müdürü Emre Yağcıoğlu, Beyşehir İlçe Emniyet Müdürü Salih Erdem ile sporcuların antrenör ve ailelerinin de yer aldığı kabulde konuşan Kaymakam Özdemir, her iki milli sporcunun da elde ettiği başarıyla Beyşehir'in gurur ve övünç kaynağı olduğunu söyledi. Kaymakam Özdemir, "Zeliha ve Fatma kızlarımızın Avrupa çapında elde ettiği başarılar bizleri son derece mutlu etti. İnşallah ileride kendilerinden daha büyük başarılar beklediğimizi de ifade ekmek istiyorum. Bu konuda onlara güveniyoruz. Kendilerini ve yetiştiren antrenörlerini kutluyor, ailelerine de teşekkür ediyorum. Bugün sizleri ödüllendirmek için buradayız. Ancak, bunlar küçük bir hediye niteliği taşıyor, siz çok daha büyüklerine layıksınız" dedi


Kaymakam Özdemir, konuşması sonrasında milli sporcu Fatma Keleş ve Zeliha Çavuşoğlu'nu altınla ödüllendirdi. - KONYA

Beyşehir, Avrupa, Konya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 03:08 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Çekya Başbakanı, çözüm için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı işaret etti
Erman Toroğlu, Alanyaspor-Fenerbahçe maçı için MHK'nın kararını açıkladı Trabzonspor, Abdulkadir Parmak ile 4 yıllık sözleşme imzaladı Galatasaraylı Marcao'nun eşi Pan Teixeira'dan sürpriz karar!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.9.2019 16:06:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Milli sporcuların Avrupa başarısı altınla ödüllendirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]