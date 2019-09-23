Milli sporcuların Avrupa başarısı altınla ödüllendirildi

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, Avrupa şampiyonalarında derece elde eden Beyşehirli milli sporcular altınla ödüllendirildi.



Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir, İsveç'te sona eren Avrupa Ümitler Tekvando Şampiyonası'nda 46 kiloda Avrupa ikincisi olan Beyşehirli milli sporcu Fatma Keleş ile Macaristan'da tamamlanan Kick Boks Gençler Avrupa Şampiyonası'nda 50 kiloda Avrupa üçüncüsü olan milli sporcu Zeliha Çavuşoğlu'nu makamında kabul etti.



Beyşehir Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Müdürü Emre Yağcıoğlu, Beyşehir İlçe Emniyet Müdürü Salih Erdem ile sporcuların antrenör ve ailelerinin de yer aldığı kabulde konuşan Kaymakam Özdemir, her iki milli sporcunun da elde ettiği başarıyla Beyşehir'in gurur ve övünç kaynağı olduğunu söyledi. Kaymakam Özdemir, "Zeliha ve Fatma kızlarımızın Avrupa çapında elde ettiği başarılar bizleri son derece mutlu etti. İnşallah ileride kendilerinden daha büyük başarılar beklediğimizi de ifade ekmek istiyorum. Bu konuda onlara güveniyoruz. Kendilerini ve yetiştiren antrenörlerini kutluyor, ailelerine de teşekkür ediyorum. Bugün sizleri ödüllendirmek için buradayız. Ancak, bunlar küçük bir hediye niteliği taşıyor, siz çok daha büyüklerine layıksınız" dedi



Kaymakam Özdemir, konuşması sonrasında milli sporcu Fatma Keleş ve Zeliha Çavuşoğlu'nu altınla ödüllendirdi. - KONYA