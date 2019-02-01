Son Dakika Haberleri: Milli Sporcuların Öğretmenliğe Atanma Sonuçları Açıklandı

Milli Sporcuların Öğretmenliğe Atanma Sonuçları Açıklandı

19 dakika önce

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), milli sporcuların öğretmenliğe atanma sonuçları açıklandı.

Milli Sporcuların Öğretmenliğe Atanma Sonuçları Açıklandı, System.String[]
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), milli sporcuların öğretmenliğe atanma sonuçları açıklandı.

"2019 Yılı Milli Sporcuların Beden Eğitimi Alanına Sözleşmeli Öğretmen Olarak Atanma Sonuçları"na "www.personel.meb.gov.tr" adresinden ulaşılabilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 06:04 Kaynak: AA

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