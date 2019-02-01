Milli Sporcuların Öğretmenliğe Atanma Sonuçları Açıklandı
19 dakika önce
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), milli sporcuların öğretmenliğe atanma sonuçları açıklandı.
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), milli sporcuların öğretmenliğe atanma sonuçları açıklandı.
"2019 Yılı Milli Sporcuların Beden Eğitimi Alanına Sözleşmeli Öğretmen Olarak Atanma Sonuçları"na "www.personel.meb.gov.tr" adresinden ulaşılabilecek.
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 06:04 Kaynak: AA
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