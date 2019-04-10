Son Dakika Haberleri: Milli Sporcumuz Taha Akgül, Avrupa Şampiyonu Oldu

Milli Sporcumuz Taha Akgül, Avrupa Şampiyonu Oldu

1 saat önce

Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 125 kiloda mücadele eden Taha Akgül, Avrupa şampiyonu oldu.

Milli Sporcumuz Taha Akgül, Avrupa Şampiyonu Oldu, System.String[]
Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 125 kiloda mücadele eden Taha Akgül, Avrupa şampiyonu oldu.

Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 125 kiloda mücadele eden Taha Akgül, finalde dünya şampiyonu Gürcü Geno Petriashvili ile karşılaştı.

Maçın ilk dakikalarında çırpma ile 4-0 öne geçen Akgül, devreyi bu skorla tamamladı. 2017 Dünya Şampiyonası'nda yenildiği rakibi karşısında ikinci devrenin başında ihtardan bir puan daha alan Taha Akgül, skoru 5-0 yaptı. Son 1 dakikaya girerken skoru 7-0 yapan milli güreşçi, altın madalyanın sahibi oldu.

2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018 yıllarında Avrupa'nın zirvesine çıkan Taha Akgül, Gürcü Petriashvili'den 2017 Dünya Şampiyonası'nın rövanşını alarak 7'nci defa Avrupa şampiyonu oldu ve tarihe geçti.
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 09:37 
Avrupa, Taha Akgül, Güncel
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