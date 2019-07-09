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Milli sporcunun hedefi dünya şampiyonluğu

1 saat önce

Avrupa şampiyonu milli sporcu Cafer Gök, Tayland'da 19-29 Temmuz'da düzenlenecek Dünya Muay Thai Şampiyonası'nda birinci olmayı hedefliyor.

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Avrupa şampiyonu milli sporcu Cafer Gök, Tayland'da 19-29 Temmuz'da düzenlenecek Dünya Muay Thai Şampiyonası'nda birinci olmayı hedefliyor.
İstanbul Gaziosmanpaşa'da babasıyla birlikte inşaatta çalışırken gördüğü milli sporculara özenerek muay thai sporuna başlayan Cafer Gök, Tayland'da 19-29 Temmuz'da gerçekleştirilecek Dünya Şampiyonası'nın hazırlıklarını sürdürüyor.
Milli sporcu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, muay thai ile inşaatta çalışırken tesadüfen gördüğü sporcular vesilesiyle tanıştığını söyledi.
Muay thai sporuna 2013'te başladığını belirten Cafer Gök, "Bir sene sonra turnuvalara katıldım. 2014'te Türkiye Şampiyonası'nda mücadele ettim ve şampiyon oldum. Avrupa Şampiyonası'na gitmeye hak kazandım, 2014'te Polonya'daki organizasyonda 54 kiloda Avrupa şampiyonu oldum. Bütün rakiplerimi mağlup ettim ve İstiklal Marşı'mızı okuttum." diye konuştu.
Avrupa Şampiyonası'ndaki tecrübelerinden yola çıkarak daha çok çalıştığını belirten Cafer Gök, "2017'de yapılan Türkiye Şampiyonası'nda yeniden şampiyon oldum, Avrupa Şampiyonası'nda tekrar zirveye çıktım. 19-29 Temmuz tarihlerinde Tayland'ın başkenti Bangkok'ta yapılacak Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyorum." ifadelerini kullandı.
Milli sporcu, bu yıl hem muay thai hem de kick boksta şampiyonluk yaşadığını aktararak, şunları kaydetti:
"Tayland'da yapılacak Dünya Şampiyonası'nda ülkemi temsil edeceğim. İnşallah bu sefer dünya şampiyonu olmak istiyorum. Çerkezköy'de de çocuklara örnek olup onları kötü alışkanlıklardan korumak için beraber spor yapıyoruz. Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü aracılığıyla 2016'dan bu yana küçük çocuklara kendi imkanlarımızla kurduğumuz salonda eğitim veriyorum. Onlar da inşallah bizleri örnek alıp ülkelerini spor dallarında temsil eder."
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 01:02 Kaynak: AA
Tayland, Spor
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