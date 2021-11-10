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Milli sporcuya 'Yılın Girişimci İş Kadını Ödülü' verildi - Son Dakika

Milli sporcuya 'Yılın Girişimci İş Kadını Ödülü' verildi

10.11.2021 14:15

Milli sporcuya 'Yılın Girişimci İş Kadını Ödülü' verildi "Yılın Girişimci İş Kadını Ödülü"nü alan Nagihan Karadere, Survivor'ı özlediğini ve tekrar çağırıldığı takdirde gitmek istediğini söyledi Survivor ile ününe ün katan milli sporcu Nagihan Karadere, Bonne Vie Dergisi tarafından düzenlenen...

Milli sporcuya 'Yılın Girişimci İş Kadını Ödülü' verildi

"Yılın Girişimci İş Kadını Ödülü"nü alan Nagihan Karadere, Survivor'ı özlediğini ve tekrar çağırıldığı takdirde gitmek istediğini söyledi

İSTANBUL - Survivor ile ününe ün katan milli sporcu Nagihan Karadere, Bonne Vie Dergisi tarafından düzenlenen ödül gecesinde spor kariyeri dışında 'Yılın Girişimci İş Kadını Ödülü'ne layık görüldü.

Bonne Vie Dergisi'nin 2018'den beri düzenlediği ve pek çok dalda ödüllerin verildiği "Bonne Vie Yıldızları"nda ödüller sahibini buldu. Süleyman Seba Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen ödül töreninde Survivor'un başarılı kadın yarışmacıları arasında ilk sırada yer alan milli atlet Nagihan Karadere, spor kariyerinin dışında farklı bir ödüle layık görüldü. "Yılın Girişimci İş Kadını Ödülü"nü alan Nagihan Karadere, Survivor'ı özlediğini ve tekrar çağırıldığı takdirde gitmek istediğini söyledi.

"Sporculuk başarılarımı bu alanda da sürdürmek istiyorum"

Aldığı ödülle ilgili duygularını ifade eden milli sporcu Nagihan Karadere, "Aslında çok alışık olduğum bir terim değil. Sporcu bir kadınım ama şimdi önemli bir markaya imza attığım için ve hızlı bir giriş yaptığım için böyle bir ödüle layık görüldüm. Son derece mutlu ve gururluyum. Burada olduğum için de çok çok kendimi iyi hissediyorum. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Umarım bu ödülü sonuna kadar hak ederim ve daha önceki sporculuk başarılarımı bu alanda da sürdürmek istiyorum" açıklamasında bulundu.

"Survivor'la var olduk"

Survivor'da tekrar yarışmak istediğini söyleyen milli atlet, "Survivor All Star yapılacak diye bir duyum aldık ama herhangi bir sözleşme, konuşma olmadı. Olursa da teklif gelirse de tabii ki değerlendirmek isterim. Survivor'la var olduk, tabii ki milli kimliğimiz vardı ama Survivor'la ön plana çıkmış olduk. Böyle bir teklif gelirse de mutlu olurum ve heyecanlanırım ki şu anki halimden de belli oluyordur" dedi.

Milli sporcuya 'Yılın Girişimci İş Kadını Ödülü' verildi
Milli sporcuya 'Yılın Girişimci İş Kadını Ödülü' verildi
Milli sporcuya 'Yılın Girişimci İş Kadını Ödülü' verildi
Milli sporcuya 'Yılın Girişimci İş Kadını Ödülü' verildi

Nagihan Karadere, Milli Sporcu, Survivor, Milli, Magazin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Milli sporcuya 'Yılın Girişimci İş Kadını Ödülü' verildi - Son Dakika


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