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Milli sürat patenci Metehan Atan, gözünü Dünya Şampiyonası'na çevirdi - Son Dakika

Milli sürat patenci Metehan Atan, gözünü Dünya Şampiyonası'na çevirdi

17.02.2022 11:03

2022 Pekin Kış Olimpiyatları'na katılmayı kıl payı kaçıran milli sürat patenci Metehan Atan, mart ayında Kanada'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda başarılı bir sonuç almayı hedefliyor.

2022 Pekin Kış Olimpiyatları'na katılmayı kıl payı kaçıran milli sürat patenci Metehan Atan, mart ayında Kanada'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda başarılı bir sonuç almayı hedefliyor.

Spora çocuk yaşlarda kayakla atlama branşıyla başlayan 20 yaşındaki milli sporcu Metehan Atan, burada yaşadığı sakatlığın ardından arkadaşının tavsiyesiyle sürat patenine yöneldi.

Türkiye şampiyonalarındaki derecelerinin yanı sıra 2019-2020 Dünya Gençler Şampiyonası'nı 23. sırada tamamlayan Atan, Torino'da düzenlenen 2019 ISU Dünya Kupası'nda da 14'üncü oldu.

Milli sporcu Atan, 2019 yılındaki Türkiye Şampiyonası'nda 1500 metrede Türkiye rekoru kırarak 1. oldu.

Pekin'deki 2022 Kış Olimpiyatları'na katılmayı kıl payı kaçıran milli sporcu, mart ayında Kanada'nın Montreal şehrinde düzenlenecek Kısa Kulvar (Short Track) Dünya Şampiyonası için çalışmalarını sürdürüyor.

Bir taraftan üniversite sınavına hazırlanan Atan, diğer zamanında ise Palandöken ilçesindeki 2 Binlik Buz Paten Salonu'nda çalışmalarına devam ediyor.

Atan: "Gözümü Dünya Şampiyonası'na diktim"

Milli sporcu Atan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sürat patenine 2013 yılında başladığını, son dört yıldır da milli takım oyuncusu olarak çalışmalarını sürdürdüğünü dile getirerek, "2022 Pekin Kış Olimpiyatları'na katılmayı kıl payı kaçırdım diyebilirim. 4 kişiyle kaçırdım. Mart ayında Kanada'nın Montreal şehrinde düzenlenecek Dünya Şampiyonası var. Gözümü Dünya Şampiyonası'na diktim" dedi.

Atan, en büyük hedefinin 2026 Kış Olimpiyatları'na katılmak ve oradan madalya ile dönmek olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Mart ayındaki Dünya Şampiyonası'nda Türkiye olarak iki kotamız var. Bu şampiyonaya olimpiyat altıncısı Furkan Akar ile katılacağım. Şampiyonada 35 sporcu yarışacak. Orada madalya için savaşacağız. Furkan ile en büyük hayalimiz birlikte olimpiyatlara katılmaktı. Furkan katıldı. Onun adına çok mutluyum. Türkiye olarak bütün desteklerimiz onun yanındaydı. Ülkemiz ve bayrağımız için çok büyük başarı elde etti."

Metehan Atan, kendisinin de Dünya Şampiyonası'nda madalya kazanıp, Türk bayrağını göndere çektirmek istediğini sözlerine ekledi.

Milli sürat patenci Metehan Atan, gözünü Dünya Şampiyonası'na çevirdi
Milli sürat patenci Metehan Atan, gözünü Dünya Şampiyonası'na çevirdi
Milli sürat patenci Metehan Atan, gözünü Dünya Şampiyonası'na çevirdi

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Milli sürat patenci Metehan Atan, gözünü Dünya Şampiyonası'na çevirdi - Son Dakika


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