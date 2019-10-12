Son Dakika Haberleri: 'Milli Suriye Ordusu Resulayn kent merkezinde kontrolü sağladı'
Son Dakika Dünya 'Milli Suriye Ordusu Resulayn kent merkezinde kontrolü sağladı'

'Milli Suriye Ordusu Resulayn kent merkezinde kontrolü sağladı'

1 saat önce

Türkiye'nin başlattığı Barış Pınarı Harekat'nın 4. gününde Milli Suriye Ordusu (MS) büyük ilerleme kaydetti. Menbiç ve Kamışlı ilçelerini bağlayan stratejik M4 karayoluna ulaşan MSO'nun, Resulayn kent merkezinde kontrolü sağladığı duyuruldu.

'Milli Suriye Ordusu Resulayn kent merkezinde kontrolü sağladı', System.String[]

Türkiye'nin başlattığı Barış Pınarı Harekat'nın 4. gününde Milli Suriye Ordusu (MS) büyük ilerleme kaydetti. Menbiç ve Kamışlı ilçelerini bağlayan stratejik M4 karayoluna ulaşan MSO'nun, Resulayn kent merkezinde kontrolü sağladığı duyuruldu.


Reuters haber ajansı üst düzey bir Türk yöneticiye dayandırdığı haberinde Resulayn kent merkezinin Suriye Milli Ordusu tarafından ele geçirildiğini duyurdu. Haberde Türk yetkilinin ismine yer verilmezken, MSO'nun yerleşim yerlerinde denetimlerinin sürdüğü belirtildi. Milli Savunma Bakanlığı da "Barış Pınarı Harekatı kapsamında devam eden başarılı operasyonlar neticesinde Fırat'ın doğusundaki Rasulayn meskun mahali kontrol altına alındı" dedi.

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Barış Pınarı Harekatı, Suriye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 12:51 
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