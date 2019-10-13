Milli Suriye Ordusu Telabyad'ı kuşattı
1 saat önce
Barış Pınarı Harekatı'nın 5. gününde Milli Suriye Ordusu Telabyad'ı kuşattı.
Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 11:25 Kaynak: İHA
Barış Pınarı Harekatı'nın 5. gününde Milli Suriye Ordusu Telabyad'ı kuşattı.
Fırat'ın doğusundaki PKK/YPG terör örgütüne yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın 5. gününde Milli Suriye Ordusu, ilçe merkezine yaklaştı. MSO birlikleri ilçeyi kuşatma altına alırken, meskun mahaldeki PKK/YPG hedefleri ise Türk topçu birlikleri ve obüsleri tarafından vurularak imha ediliyor.
Bölgede çatışmalar sürüyor.
(İHA)
Son dakika: Suriye Milli Ordusu, Barış Pınarı Harekatı'nda Tel Abyad merkezine girdi Avrupa Birliği'ni mülteci korkusu sardı: Türkiye ile konuşmaktan başka çare yok Fırat Nehri'ne seyyar köprü sevkiyatı yapıldı AK Parti'den, KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'nın skandal sözlerine tepki: Kim yanımızda, kim karşımızda unutmayacağız