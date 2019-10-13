Son Dakika Haberleri: Milli Suriye Ordusu Telabyad'ı kuşattı
Son Dakika Güncel Milli Suriye Ordusu Telabyad'ı kuşattı

Milli Suriye Ordusu Telabyad'ı kuşattı

1 saat önce

Barış Pınarı Harekatı'nın 5. gününde Milli Suriye Ordusu Telabyad'ı kuşattı.

Milli Suriye Ordusu Telabyad'ı kuşattı, System.String[]

Barış Pınarı Harekatı'nın 5. gününde Milli Suriye Ordusu Telabyad'ı kuşattı.

Fırat'ın doğusundaki PKK/YPG terör örgütüne yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın 5. gününde Milli Suriye Ordusu, ilçe merkezine yaklaştı. MSO birlikleri ilçeyi kuşatma altına alırken, meskun mahaldeki PKK/YPG hedefleri ise Türk topçu birlikleri ve obüsleri tarafından vurularak imha ediliyor.

Bölgede çatışmalar sürüyor.

(İHA)

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 11:25 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika: Suriye Milli Ordusu, Barış Pınarı Harekatı'nda Tel Abyad merkezine girdi
Avrupa Birliği'ni mülteci korkusu sardı: Türkiye ile konuşmaktan başka çare yok Fırat Nehri'ne seyyar köprü sevkiyatı yapıldı AK Parti'den, KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'nın skandal sözlerine tepki: Kim yanımızda, kim karşımızda unutmayacağız

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2019 12:52:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Milli Suriye Ordusu Telabyad'ı kuşattı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]