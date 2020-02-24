Milli taekwondo hocası Mustafa Bozkurt, Kırşehir'de ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
Son Dakika Spor Milli taekwondo hocası Mustafa Bozkurt, Kırşehir'de ziyaretlerde bulundu - Son Dakika Spor

Milli taekwondo hocası Mustafa Bozkurt, Kırşehir'de ziyaretlerde bulundu

6 saat önce

KIRŞEHİR (İHA) – Milli Antrenör Mustafa Bozkurt, Kırşehir'de taekwondo hocaları ve öğrencilerini ziyaret etti.

Milli taekwondo hocası Mustafa Bozkurt, Kırşehir'de ziyaretlerde bulundu, System.String[]

KIRŞEHİR (İHA) – Milli Antrenör Mustafa Bozkurt, Kırşehir'de taekwondo hocaları ve öğrencilerini ziyaret etti.


Avustralya'da, Türklerin spor hocaları arasında gösterilen Bozkurt, Afganistan'da da bir dönem milli takım hocalığı görevinde bulundu.


Kırşehir'de, taekwondo hocaları Sinan Demir, Salim Demir, Osman Çevik ve Kırıkkale taekwondo antrenörü Mahmut Bozkurt ile bir araya gelen Mustafa Bozkurt,ikili ortak kamp için görüş alışverişinde bulundu.


Kırşehir'de, Türk Bayrağını göndere çektirecek sporcuların yetişmesi için istişarede bulunulan toplantıda; elit sporcu altyapısının oluşturulması kararlaştırıldı.


Taekwondo eski milli takımlar antrenörü Sinan Demir, toplantı ile ilgili yaptığı açıklamada; "Bizler, Kırşehir'de çalışmalarımızı sporun her alanında aktif sürdürüyoruz. Gurbetçi antrenör ve sporcularında yalnızlaştırılmadan ülkemizi her platformda temsil edeceği inancını daima taşıyoruz. Asli görevimiz olan sporcu yetiştirmeyi de alanında uzman hocalarımızla birlikte yaptığımız istişareler sonucunda geliştiriyoruz"dedi. - KIRŞEHİR

Mustafa Bozkurt, Kırşehir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 02:24 Kaynak: İHA
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