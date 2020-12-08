Son dakika haberleri: Milli taekwondocu Gamze Özdemir, hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika haberleri: Milli taekwondocu Gamze Özdemir, hayatını kaybetti

08.12.2020 20:24
Son dakika haberleri: Milli taekwondocu Gamze Özdemir, hayatını kaybetti, System.String[]

Son dakika haber: Milli taekwondocu Gamze Özdemir, kelebek hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti.

Milli taekwondocu Gamze Özdemir, kelebek hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti.

Türkiye Taekwondo Federasyonu'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Milli sporcularımızdan Balkan 2'nciliği kazanmış Gamze Özdemir'i 21 yaşında kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Milli taekwondocumuz, yakalandığı amansız kelebek hastalığı sonucu aramızdan ayrıldı. Sporcumuza Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve spor camiamıza başsağlığı diliyoruz" denildi.

Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanı Metin Şahin de yayımladığı taziye mesajında, "Genç sporcumuza Allah'tan rahmet, başta Ego Spor Kulübü, antrenörü İlyas Uluyılmaz kardeşim olmak üzere taekwondo camiasına, ailesine ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Son dakika haberleri: Milli taekwondocu Gamze Özdemir, hayatını kaybetti
Son dakika haberleri: Milli taekwondocu Gamze Özdemir, hayatını kaybetti

Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanlığı, Milli, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika haberleri: Milli taekwondocu Gamze Özdemir, hayatını kaybetti - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

ABD'den Pfizer-BioNTech aşısıyla ilgili ilk analiz Kemal Kılıçdaroğlu'dan yeni adaylık açıklaması: Kararı verecek olan Millet İttifakı'nın iradesidir Trump, S-400 hava savunma sistemi nedeniyle Türkiye'ye yaptırım öngören bütçe tasarısını veto edecek Yeşilçam'ın güzeli Serpil Çakmaklı son haliyle şaşırttı! Yıllara meydan okuyor İki aile arasındaki kavganın faturası ağır oldu! 263 bin TL ceza yediler Türkiye'de de kullanılacak Çin aşısının yüzde 97 oranında başarı sağladığı açıklaması geri çekildi Yolda yürüyen vatandaş, kimliği belirsiz biri tarafından bacaklarından vuruldu Bodrum'a giden Tuğba Ekinci, cüretkar mayosuyla güneş banyosu yaptı
Eski Fenerbahçeli Mehmet Ekici, Bundesliga 2 ekibi Hannover'e imza atacak Eski Fenerbahçeli Mehmet Ekici, Bundesliga 2 ekibi Hannover'e imza atacak         
20:30
Yetişkin film yıldızı olan eski yarışçı Gracie, kız arkadaşıyla çıkan aşk dedikodularını yalanladı Yetişkin film yıldızı olan eski yarışçı Gracie, kız arkadaşıyla çıkan aşk dedikodularını yalanladı         
19:53
Son Dakika: Türkiye'de 8 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 211 kişi vefat etti, 33 bin 198 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 8 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 211 kişi vefat etti, 33 bin 198 yeni vaka tespit edildi         
19:17
Dışişleri Bakanlığı'ndan Libya'da el konulan Türk gemisi hakkında açıklama: Ağır sonuçları olur Dışişleri Bakanlığı'ndan Libya'da el konulan Türk gemisi hakkında açıklama: Ağır sonuçları olur         
18:45
Son Dakika! AB'nin yaptırım açıklamalarına AK Parti Sözcüsü Çelik'ten yanıt: Türkiye'ye yaptırım dili kullanmak akıl tutulmasıdır Son Dakika! AB'nin yaptırım açıklamalarına AK Parti Sözcüsü Çelik'ten yanıt: Türkiye'ye yaptırım dili kullanmak akıl tutulmasıdır         
18:33
Edirne'de yaşlı çift, 1 saat arayla koronavirüsten hayatını kaybetti Edirne'de yaşlı çift, 1 saat arayla koronavirüsten hayatını kaybetti         
18:26
Çarpıyormuş gibi yaparak kadınları taciz etti, dövülünce Çarpıyormuş gibi yaparak kadınları taciz etti, dövülünce "Kafam yerinde değildi" dedi         
16:36
ABD'de polis, ABD'de polis, "Koronavirüs rakamları yanlış giriliyor" diyen veri bilimcinin evini bastı         
15:58
Acun Ilıcalı'dan Sihirli Annem açıklaması: Kızım eski bölümleri izleyince ben de yenisini çekmeye karar verdim Acun Ilıcalı'dan Sihirli Annem açıklaması: Kızım eski bölümleri izleyince ben de yenisini çekmeye karar verdim         
13:33
Maske ve mesafe kurallarına uymayan 3 polise ceza yazdıran Vali, ödemeyi de kendisi yaptı Maske ve mesafe kurallarına uymayan 3 polise ceza yazdıran Vali, ödemeyi de kendisi yaptı         
12:31
Şehit babası vergi borcu yüzünden hapse girdi! Valilik'ten açıklama gecikmedi Şehit babası vergi borcu yüzünden hapse girdi! Valilik'ten açıklama gecikmedi         
12:01
Bir dönem kimsenin yüzüne bakmadığı cennet hurması, şimdilerde altınla yarışıyor Bir dönem kimsenin yüzüne bakmadığı cennet hurması, şimdilerde altınla yarışıyor         
11:29
Vaka sayıları patladı, sağlık çalışanlarından Vaka sayıları patladı, sağlık çalışanlarından "tedbir" çağrısı geldi: Artık çok yorulduk ve tükendik, lütfen virüsü ciddiye alın         
11:01
Çin aşısı için gönüllü olmuştu! Prof. Dr. Özkan kendisinde görülen yan etkiyi ilk kez açıkladı Çin aşısı için gönüllü olmuştu! Prof. Dr. Özkan kendisinde görülen yan etkiyi ilk kez açıkladı         
10:05
Pitbull dehşeti! Sahibinin kucağından kaptığı süs köpeğini paramparça etti Pitbull dehşeti! Sahibinin kucağından kaptığı süs köpeğini paramparça etti         
09:39
Gözü dönmüş sapık, 11 yaşındaki kız çocuğunu bina girişinde sıkıştırıp istismar etti! O anlar kamerada Gözü dönmüş sapık, 11 yaşındaki kız çocuğunu bina girişinde sıkıştırıp istismar etti! O anlar kamerada         
09:33
Brezilya, Türkiye'nin 50 milyon doz sipariş ettiği Çin aşısını almaktan vazgeçti Brezilya, Türkiye'nin 50 milyon doz sipariş ettiği Çin aşısını almaktan vazgeçti         
09:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2020 20:35:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri: Milli taekwondocu Gamze Özdemir, hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei