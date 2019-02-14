Son Dakika Haberleri: Milli Taekwondocu Livanur Üçüncü Oldu

Milli Taekwondocu Livanur Üçüncü Oldu

1 saat önce

Çaycuma Toga Spor Kulübü sporcusu Livanur Tiryakioğlu, Antalya'da düzenlenen 6. Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvasında zorlu rakiplerine rağmen üçüncülük başarısını gösterdi.

Milli Taekwondocu Livanur Üçüncü Oldu, System.String[]
Çaycuma Toga Spor Kulübü sporcusu Livanur Tiryakioğlu, Antalya'da düzenlenen 6. Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvasında zorlu rakiplerine rağmen üçüncülük başarısını gösterdi.

Antalya'da 51 ülkeden bin 615 sporcunun mücadele ettiği ve 5 gün sürecek olan 6. Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvasının ilk gün müsabakasına Milli Takım adına Yıldız Bayanlar kategorisinde mücadele eden Çaycuma Togaspor Kulübü sporcusu Livanur Tiryakioğlu üçüncü oldu.

Milli Takım ve Çaycuma Toga Spor Kulübü Taekwondo Antrenörü Kadir Bölükçü öğrencisinin elde ettiği başarı ile gurur duyduğunu ve ilerleyen zamanlarda daha başarılı sonuçlar elde edeceklerini belirterek, "Bizlere destek olan Zonguldak Gençlik Spor İl Müdürlüğümüze, Çaycuma İlçe Kaymakamımız Serkan Keçeli 'ye, Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı'ya, Çaycuma Gençlik Spor İlçe Müdürlüğümüz Şendoğan Kaya'ya, Çaycuma Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne, Çaycuma Belediye Başkan Adayı Sayın Ahmet Güral Karayılmaz'a, kardeş kulübümüz Çaycuma Gençlik Merkezi Spor Kulübü başkanı Harun Toksoy 'a, Nebioğlu Gençlik Spor Kulübü Yönetim kuruluna, Toga Spor kulübü yönetim kuruluna sporcularım ve şahsım adına teşekkür ederim" dedi. - ZONGULDAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 11:23 Kaynak: İHA

Antalya, Çaycuma, Spor
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