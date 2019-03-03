Milli Taekwondoculardan ABD'de 4 Altın Madalya
1 saat önce
Amerika Açık Taekwondo Turnuvası'nın ilk gününde milli taekwondocular 4 altın madalya kazandı.
Amerika
Açık Taekwondo Turnuvası'nın ilk gününde milli taekwondocular 4 altın madalya kazandı. Amerika Birleşik Devletleri
'nin Las Vegas
kentinde 80'in üzerinde ülkeden 2 bin 500 civarında sporcunun mücadele ettiği ve 2020 Tokyo
Olimpiyat Oyunları'na 20 puan veren Amerika Açık Taekwondo Turnuvası'nın ilk gününde erkekler 63, 80, 87 ve +87, kadınlarda ise 46, 49, 57, 67 ve +73 kiloda müsabakalar yapıldı. Türkiye
'yi temsil eden sporculardan kadınlar 57 kiloda Hatice Kübra İlgün
, erkekler 63 kiloda Hakan Reçber
, 87 kiloda Hasan Can Lazoğlu
ve +87 kiloda Emre Kutalmış Ateşli altın madalya kazandı. Turnuvanın ikinci gününde kadınlar 53 kiloda Zeliha Ağrıs
, 62 kiloda İrem Yaman
ile İkra Kayır
, +73 kiloda Nafia Kuş ve erkekler 54 kiloda Deniz Dağdelen madalya mücadelesi verecek.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 12:41 Kaynak: İHA
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