Son Dakika Haberleri: Milli Taekwondoculardan ABD'de 4 Altın Madalya

Milli Taekwondoculardan ABD'de 4 Altın Madalya

1 saat önce

Amerika Açık Taekwondo Turnuvası'nın ilk gününde milli taekwondocular 4 altın madalya kazandı.

Milli Taekwondoculardan ABD'de 4 Altın Madalya, System.String[]
Amerika Açık Taekwondo Turnuvası'nın ilk gününde milli taekwondocular 4 altın madalya kazandı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Las Vegas kentinde 80'in üzerinde ülkeden 2 bin 500 civarında sporcunun mücadele ettiği ve 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na 20 puan veren Amerika Açık Taekwondo Turnuvası'nın ilk gününde erkekler 63, 80, 87 ve +87, kadınlarda ise 46, 49, 57, 67 ve +73 kiloda müsabakalar yapıldı. Türkiye'yi temsil eden sporculardan kadınlar 57 kiloda Hatice Kübra İlgün, erkekler 63 kiloda Hakan Reçber, 87 kiloda Hasan Can Lazoğlu ve +87 kiloda Emre Kutalmış Ateşli altın madalya kazandı. Turnuvanın ikinci gününde kadınlar 53 kiloda Zeliha Ağrıs, 62 kiloda İrem Yaman ile İkra Kayır, +73 kiloda Nafia Kuş ve erkekler 54 kiloda Deniz Dağdelen madalya mücadelesi verecek.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 12:41 Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
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