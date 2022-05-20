Milli taekwondoculardan Avrupa Şampiyonası'na muhteşem başlangıç - Son Dakika
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Milli taekwondoculardan Avrupa Şampiyonası'na muhteşem başlangıç

20.05.2022 11:47
Milli taekwondoculardan Avrupa Şampiyonası'na muhteşem başlangıç

İngiltere'nin Manchester şehrinde düzenlenen Avrupa Taekwondo ve Para Taekwondo Şampiyonası'nın ilk gününde milli sporcular 6 sıkletin tamamında finale yükselirken, 5'i altın 7 madalya kazandı.

İngiltere'nin Manchester şehrinde düzenlenen Avrupa Taekwondo ve Para Taekwondo Şampiyonası'nın ilk gününde milli sporcular 6 sıkletin tamamında finale yükselirken, 5'i altın 7 madalya kazandı.

Şampiyonanın ilk gününde taekwondoda 4, para taekwondoda ise 2 sıklette müsabakalar yapılırken 8 milli sporcu madalya mücadelesi verdi. Taekwondoda kadınlar 49 kiloda Merve Dinçel ve 53 kiloda Zeliha Ağrıs ile erkekler 63 kiloda Hakan Reçber, Avrupa şampiyonluğuna ulaşan isimler oldu. Erkekler 54 kiloda Görkem Polat gümüş, aynı kiloda Deniz Dağdelen ise bronz madalya kazandı. Para taekwondoda ise kadınlar K44 47 kiloda Nurcihan Ekinci ve erkekler K44 58 kiloda Alican Özcan altın madalyanın sahibi oldu.

Kadınlar 49 kiloda Merve Dinçel, ilk turu maç yapmadan geçtikten sonra 2. turda Bulgaristan'dan Nikolet Kostova'yı 13-3, çeyrek finalde İngiltere'den Maddison Moore'u 37-17 teknik üstünlükle yenerek yarı finale yükseldi. Yarı finalde İspanya'dan Adriana Cerezo Iglesias' altın vuruşla yenen Merve Dinçel, finalde İsrail'den Abishag Semberg'i 23-19 yenerek altın madalya kazandı.

Türkiye'yi 53 kiloda temsil eden Zeliha Ağrıs, ilk turu maç yapmadan geçtikten sonra 2. turda Avusturya'dan Lea Hoglinger'i 15-8 çeyrek finalde Macaristan'dan Luca Patakfalvy'i altın vuruşla, yarı finalde Almanya adına mücadele eden Ela Aydın'ı 4-3 yenerek adını finale yazdırdı. Zeliha Ağrıs, finalde İspanya'dan Alma Maria Perez Parrado'yu 8-6 yenerek altın madalya kazandı.

Erkekler 63 kiloda Hakan Reçber, ilk turu maç yapmadan geçtikten sonra 2. turda Moldova'dan Serghei Uscov'u 25-5, çeyrek finalde Sırbistan'dan Novak Stanic'i 22-10, yarı finalde İspanya'dan Joan Cala Jorquera'yı 13-11 ve finalde Fransa'dan Souleyman Alaphilippe'i 20-14 yenerek üst üste 2. kez Avrupa şampiyonu oldu.

Para Taekwondo erkekler K44 58 kiloda ise Alican Özcan, yarı finalde Azerbaycan'dan Sabir Zeynalov'u 22-19, finalde ise Fransa'dan Bopha Kong'u 34-15 yenerek altın madalya kazandı.

Para Taekwondo kadınlar K44 47 kiloda Nurcihan Ekinci, çeyrek finalde Azerbaycan'dan Royala Fataliyeva'yı 10-1, yarı finalde Ana Japaridze'yi 16-2 ve finalde Ukrayna'dan Viktoriia Marchuk'u 13-12 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

Erkekler 54 kiloda Görkem Polat finalde Macaristan'dan Omar Gergely Salim'e yenilerek gümüş madalyanın sahibi olurken, aynı sporcuya yarı finalde yenilen Deniz Dağdelen de bronz madalya elde etti.

Şampiyonanın ikinci gününde taekwondoda 4, para taekwondoda ise 3 sıklette müsabakalar yapılacak ve 8 sporcu madalya mücadelesi verecek.

(İHA)

Milli taekwondoculardan Avrupa Şampiyonası'na muhteşem başlangıç
Milli taekwondoculardan Avrupa Şampiyonası'na muhteşem başlangıç
Milli taekwondoculardan Avrupa Şampiyonası'na muhteşem başlangıç

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Kaynak: İHA

Zeliha Ağrıs, Milli Sporcu, Taekwondo, England, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Milli taekwondoculardan Avrupa Şampiyonası'na muhteşem başlangıç - Son Dakika


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SON DAKİKA: Milli taekwondoculardan Avrupa Şampiyonası'na muhteşem başlangıç - Son Dakika
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