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Milli Takım 89. dakikada yıkıldı
6 saat önce
Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Florida'daki Premier Sports Campus'ta oynanan karşılaşmada milli takımın tek golünü 58. dakikada İsmail Zehir attı.
Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Florida'daki Premier Sports Campus'ta oynanan karşılaşmada milli takımın tek golünü 58. dakikada İsmail Zehir attı. Maçta 79 ve 89. dakikalarda rakibinin gollerine engel olamayan genç milliler, sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.
Bu sonuçla turnuvadaki ikinci yenilgisini alan Türkiye, organizasyondaki son maçını yarın ABD'nin 18 yaş altı ekibiyle yapacak.
Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 12:28
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