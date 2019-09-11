Milli Takım'a uğurlu geldim

Konser öncesi soruları yanıtlayan Koç, Harbiye Açıkhava konserini izleyen A Milli Futbol Takımı'na uğurlu geldiğini söyledi: "Milli Takım'ımıza uğurlu geldim. Ancak maçı izlerken bir an berabere biter mi diye korkmadım da değil."