Milli Takım'a uğurlu geldim
1 saat önce
Konser öncesi soruları yanıtlayan Koç, Harbiye Açıkhava konserini izleyen A Milli Futbol Takımı'na uğurlu geldiğini söyledi: "Milli Takım'ımıza uğurlu geldim. Ancak maçı izlerken bir an berabere biter mi diye korkmadım da değil."
Konser öncesi soruları yanıtlayan Koç, Harbiye Açıkhava konserini izleyen A Milli Futbol Takımı'na uğurlu geldiğini söyledi: "Milli Takım'ımıza uğurlu geldim. Ancak maçı izlerken bir an berabere biter mi diye korkmadım da değil."
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 08:40
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