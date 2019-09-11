Son Dakika Haberleri: Milli Takım'a uğurlu geldim
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Milli Takım'a uğurlu geldim

1 saat önce

Konser öncesi soruları yanıtlayan Koç, Harbiye Açıkhava konserini izleyen A Milli Futbol Takımı'na uğurlu geldiğini söyledi: "Milli Takım'ımıza uğurlu geldim. Ancak maçı izlerken bir an berabere biter mi diye korkmadım da değil."

Milli Takım'a uğurlu geldim, System.String[]

Konser öncesi soruları yanıtlayan Koç, Harbiye Açıkhava konserini izleyen A Milli Futbol Takımı'na uğurlu geldiğini söyledi: "Milli Takım'ımıza uğurlu geldim. Ancak maçı izlerken bir an berabere biter mi diye korkmadım da değil."

A Milli Futbol Takımı, Harbiye, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 08:40 
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