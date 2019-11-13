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Milli Takım'da Emre Belözoğlu sevinci

7 saat önce

- Milli Takım'da Emre Belözoğlu sevinci Milliler, İzlanda hazırlıklarını tamamladıİSTANBUL - A Milli Takım'da Emre Belözoğlu sevinci yaşanıyor.

- Milli Takım'da Emre Belözoğlu sevinci

Milliler, İzlanda hazırlıklarını tamamladı

İSTANBUL - A Milli Takım'da Emre Belözoğlu sevinci yaşanıyor. Hafta başından bu yana sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı çalışan tecrübeli oyuncu sakatlığını atlatırken, bu akşamki antrenmana çıkarken dua etti.

A Milli Takım'da yarın oynanacak olan İzlanda maçı öncesinde Emre Belözoğlu sevinci yaşanıyor. Hafta boyunca yapılan antrenmanlarda takımdan ayrı çalışan tecrübeli futbolcu, sakatlığından kurtuldu ve yarın sahaya çıkabilecek. Bu akşam yapılan çalışmada takımla birlikte sahada yer alan Emre'nin, antrenmana çıkarken dua etmesi de dikkatlerden kaçmadı.

Hazırlıklar tamamlandı

İzlanda maçının hazırlıklarını tamamlayan A Milli Takım, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde son antrenmanını yaptı. Şenol Güneş, antrenman öncesinde futbolcularla kısa bir toplantı yaparken, sakatlığı bulunan İrfan Can Kahveci düz koşu yaparken, dün yapılan antrenmanda kasığında yırtık oluşan Cenk Tosun da antrenmanı kenardan izledi. Cenk, İzlanda ve Andorra ile oynanacak olan karşılaşmalarda forma giyemeyecek. Düz koşuyla başlayan çalışmanın ilk 15 dakikası basına açık şekilde yapıldı. İstasyon çalışması yapan futbolcular, ardından top kapma idmanı yaptı ve basına kapalı bölümde İzlanda maçının taktiği üzerinde çalışıldı.

Milli Takım'da Emre Belözoğlu sevinci

Emre Belözoğlu, İzlanda, Spor

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 09:05 Kaynak: İHA
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