Son Dakika Haberleri: Milli Takım'da Emre Belözoğlu Şoku

Milli Takım'da Emre Belözoğlu Şoku

1 saat önce

Milli futbolcu Emre Belözoğlu, sakatlığı sebebiyle bu akşam oynanacak Moldova maçının kadrosundan çıkarıldı.

Milli Takım'da Emre Belözoğlu Şoku, System.String[]
Milli futbolcu Emre Belözoğlu, sakatlığı sebebiyle bu akşam oynanacak Moldova maçının kadrosundan çıkarıldı. A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki ikinci maçında bu akşam saat 20.00'de Eskişehir'de Moldova ile karşılaşacak. İlk maçında deplasmanda Arnavutluk'u 2-0 ile geçen ay-yıldızlılarda, bu önemli mücadele öncesi ise sakatlık şoku yaşanıyor. Tecrübeli futbolcu Emre Belözoğlu, sakatlığı sebebiyle maç kadrosundan çıkarıldı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 05:36 Kaynak: İHA

Moldova, Emre Belözoğlu, Güncel
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