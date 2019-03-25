Milli Takım'da Emre Belözoğlu Şoku
1 saat önce
Milli futbolcu Emre Belözoğlu, sakatlığı sebebiyle bu akşam oynanacak Moldova maçının kadrosundan çıkarıldı.
Milli futbolcu Emre Belözoğlu
, sakatlığı sebebiyle bu akşam oynanacak Moldova
maçının kadrosundan çıkarıldı. A Milli Futbol Takımı
, 2020 Avrupa
Şampiyonası Elemeleri'ndeki ikinci maçında bu akşam saat 20.00'de Eskişehir
'de Moldova ile karşılaşacak. İlk maçında deplasmanda Arnavutluk
'u 2-0 ile geçen ay-yıldızlılarda, bu önemli mücadele öncesi ise sakatlık şoku yaşanıyor. Tecrübeli futbolcu Emre Belözoğlu, sakatlığı sebebiyle maç kadrosundan çıkarıldı.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 05:36 Kaynak: İHA
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