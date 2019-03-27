Son Dakika Haberleri: Milli Takım'da Güzel Bir Oluşum Var"

Milli Takım'da Güzel Bir Oluşum Var"

28 dakika önce

Medipol Başakşehir'in milli kalecisi Mert Günok, Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerine güzel bir başlangıç yaptıklarını belirterek, "Takım Şenol hocamızla beraber yeni oluşuma girdi.

Milli Takım'da Güzel Bir Oluşum Var
Medipol Başakşehir'in milli kalecisi Mert Günok, Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerine güzel bir başlangıç yaptıklarını belirterek, "Takım Şenol hocamızla beraber yeni oluşuma girdi. Tecrübeli ve genç oyuncuların daha iyi kaynaştığını gördüm" dedi. Medipol Başakşehir'in milli file bekçisi Mert Günok katıldığı ödül gecesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Performansı hakkında konuşan Günok, "Kendi performansımı değerlendirmeyi pek sevmiyorum. Sezon başından beri benim için güzel bir başlangıç oldu. Şu anda da güzel gidiyor ama sezonun hem takım hem de benim adıma güzel olması gerekiyor" diye konuştu.

"MİLLİ TAKIM'DA GÜZEL BİR OLUŞUM VAR" A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'ne 2'de 2 yaparak başlamasını da değerlendiren başarılı file bekçisi, "Güzel bir başlangıç oldu. 2'de 2 ile başladık. Daha çok önemli maçlarımız var. Güzel bir oluşum var. Takım Şenol hocamızla beraber yeni oluşuma girdi. Tecrübeli ve genç oyuncuların daha iyi kaynaştığını gördüm. Ben de uzun bir süre sonra A Milli Takım formasını giyme şerefine eriştim. Kendim ve takım adına mutluyum. Hazirandaki maçlardan da güzel sonuçlar almak istiyoruz" şeklinde konuştu.

(Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 09:11 Kaynak: İHA

Avrupa, Mert Günok, Başakşehir, Güncel
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