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Milli Takım'da iki futbolcu birbirine girdi - Son Dakika

Milli Takım'da iki futbolcu birbirine girdi

21.06.2021 09:50

En iyi üçüncü olmak için çıktığımız İsviçre maçında rakibimize 3-1 mağlup olarak puansız bir şekilde grup sonuncusu olduk ve EURO 2020 defterini kapattık. Maçın ardından teknik direktör Şenol Güneş'in formsuzluğu tartışılırken, İsviçre mücadelesinden önce 2 futbolcumuzun kavga ettiği öğrenildi. Antrenmanda Enes Ünal ve Halil Dervişoğlu'nun kavga ettiği, araya diğer futbolcuların güçlükle girdiği kaydedildi. Daha sonra ise Halil'in Cengiz'le de sert tartışma yaşadığı ortaya çıktı.

A Milli Takımımız, İtalya'ya 3-0, Galler'e 2-0 kaybettikten sonra İsviçre'ye de 3-1 yenilerek büyük umutlarla gittiğimiz EURO 2020'ye erken veda etti. EURO 2020'de İsviçre'ye 3-1 yenilerek turnuvaya havlu atan Milli Takımımızda iki futbolcunun son idmanda kavga ettiği ortaya çıktı.

CENGİZ'LE DE TARTIŞMA YAŞADI

A Milli Takım'ın İsviçre maçı öncesi yaptığı bir idmanda, gergin anlar yaşandı. Halil Dervişoğlu'nun, Enes Ünal ile bir pozisyon sonrası kavga etti. Takım arkadaşları araya güçlükle olayı çok daha fazla büyümeden yatıştırdı. Bu kavganın ardından Halil, Cengiz Ünder'le de sert bir tartışma yaşadı. Sonrasında futbolcuları Teknik Direktör Şenol Güneş yanına çağırdı ve sert uyarı yaptı. İlk iki maçta alınan yenilgi ve antrenmanda yaşanan bu olay, Milli Takım'ın İsviçre maçına moralsiz olarak başlamasına neden oldu.

(Sabah)

Milli Takım'da iki futbolcu birbirine girdi

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Son Dakika Spor Milli Takım'da iki futbolcu birbirine girdi - Son Dakika Spor


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