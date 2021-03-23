Milli Takım'da İrfan Can Kahveci ve Nazım Sangare kadrodan çıkarıldı - Son Dakika

Milli Takım'da İrfan Can Kahveci ve Nazım Sangare kadrodan çıkarıldı

23.03.2021 23:06

Hollanda maçı öncesi A Milli Takım'a kötü haber. Fenerbahçe'nin iki futbolcusu İrfan Can Kahveci ve Nazım Sangare sakatlıkları nedeniyle, kadrodan çıkarıldı.

2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda Hollanda, Norveç ve Letonya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nda Nazım Sangare ile İrfan Can Kahveci aday kadrodan çıkarıldı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre; Nazım ve İrfan Can, ay-yıldızlı takımın kampta olduğu Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nden ayrıldı.

A Milli Takım, yarın Hollanda, 27 Mart'ta Norveç ve 30 Mart'ta da Letonya ile karşılaşacak.

Milli Takım'da İrfan Can Kahveci ve Nazım Sangare kadrodan çıkarıldı

Dünya Kupası, Milli Takım, Hollanda, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Milli Takım'da İrfan Can Kahveci ve Nazım Sangare kadrodan çıkarıldı - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Benzinle sobayı yakarken ev alev aldı: 3'ü ağır 4 aile ferdi yaralı Benzinle sobayı yakarken ev alev aldı: 3'ü ağır 4 aile ferdi yaralı Türkiye'nin en büyük mahallesi unvanını kaptırmadı Türkiye'nin en büyük mahallesi unvanını kaptırmadı Tuğrul Türkeş'ten HDP açıklaması: Özünde bir siyasi hareketi kapatmak çözüm değildir Tuğrul Türkeş'ten HDP açıklaması: Özünde bir siyasi hareketi kapatmak çözüm değildir Emekli resim öğretmeni 'Ölmek istiyorum' dedikten sonra evde cansız bedeni bulundu Emekli resim öğretmeni 'Ölmek istiyorum' dedikten sonra evde cansız bedeni bulundu Ekonomi Reformları Eylem Planı, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın sitesinden ilan edildi Ekonomi Reformları Eylem Planı, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın sitesinden ilan edildi Son Dakika: Liselerde yüz yüze sınavlar 3 Mayıs'a ertelendi Son Dakika: Liselerde yüz yüze sınavlar 3 Mayıs'a ertelendi 28 yaşındaki genç, annesi tarafından odasında ölü bulundu 28 yaşındaki genç, annesi tarafından odasında ölü bulundu Nişanlandığı ABP Genel Başkan Yardımcısı'nın evli olduğunu öğrenen kadın Esra Erol'la çıktı, genel başkan yayına bağlandı Nişanlandığı ABP Genel Başkan Yardımcısı'nın evli olduğunu öğrenen kadın Esra Erol'la çıktı, genel başkan yayına bağlandı
İş yerini basıp, çalışanlara saldırarak kasadaki parayı çalan 3 kişi yakalandı İş yerini basıp, çalışanlara saldırarak kasadaki parayı çalan 3 kişi yakalandı         
23:28
İsrail'deki seçimleri Netanyahu'nun partisi seçimleri önde tamamladı İsrail'deki seçimleri Netanyahu'nun partisi seçimleri önde tamamladı         
23:19
Köpeği ısıran çocuk, görenleri gülme krizine soktu Köpeği ısıran çocuk, görenleri gülme krizine soktu         
23:02
Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Alişan Satılmış, MHP'den istifa etti Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Alişan Satılmış, MHP'den istifa etti         
22:49
Banyoda düşen 19 yaşındaki genç öldü Banyoda düşen 19 yaşındaki genç öldü         
22:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomasi trafiği! Draghi ve Merkel'le görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomasi trafiği! Draghi ve Merkel'le görüştü         
21:11
Sunucu Bircan Bali'nin estetiksiz hali ağızları açık bıraktı Sunucu Bircan Bali'nin estetiksiz hali ağızları açık bıraktı         
20:28
Mahir Ünal işaretini verdiği Kabine revizyonunun detayları netleşti: 6-7 bakan değişebilir Mahir Ünal işaretini verdiği Kabine revizyonunun detayları netleşti: 6-7 bakan değişebilir         
19:33
Mezar odalarında rezil görüntü! Sütyen ve kadın ayakkabıları bulundu Mezar odalarında rezil görüntü! Sütyen ve kadın ayakkabıları bulundu         
17:01
İnsanlığın öldüğü an! Kurtarmak yerine iki kişinin çırpına çırpına boğularak ölmesini izlediler İnsanlığın öldüğü an! Kurtarmak yerine iki kişinin çırpına çırpına boğularak ölmesini izlediler         
16:01
Kurt sürüsü, kendilerine kafa tutan köpeği saniyeler içinde parçaladı! O anlar kamerada Kurt sürüsü, kendilerine kafa tutan köpeği saniyeler içinde parçaladı! O anlar kamerada         
15:09
Fenerbahçe istemedi, Ersun Yanal ısrar etti! Belki de tarihe geçecek bir transfere sebep oldu Fenerbahçe istemedi, Ersun Yanal ısrar etti! Belki de tarihe geçecek bir transfere sebep oldu         
15:07
Dayısının rehin aldığı genç kız, o anları paylaşıp yardım istedi: Ağzımda torpil patlatmak istedi Dayısının rehin aldığı genç kız, o anları paylaşıp yardım istedi: Ağzımda torpil patlatmak istedi         
14:14
Adliye önünde utanç tablosu! Eşini öldüren katil zanlısını tezahüratlarla karşıladılar: Adamın kralısın Adliye önünde utanç tablosu! Eşini öldüren katil zanlısını tezahüratlarla karşıladılar: Adamın kralısın         
12:21
"Eşofmandan bıktım" diyen Nurgül Yeşilçay, derin yırtmaçlı elbisesiyle poz verdi         
11:03
"Andımız okutulsun mu?" anketi! AK Parti ve MHP seçmeninin tercihi netleşti         
09:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2021 23:35:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Milli Takım'da İrfan Can Kahveci ve Nazım Sangare kadrodan çıkarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei