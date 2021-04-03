Milli Takım'da koronavirüs belası bitmiyor! Fransa'daki yıldızımız ikinci kez koronavirüse yakalandı

Fransız ekibi Lille, Paris Saint-Germain maçı öncesinde yapılan taramada Yusuf Yazıcı'nın testinin pozitif çıktığını açıkladı. 24 yaşındaki oyuncu protokol gereğince evinde karantinaya alındı. Yusuf Yazıcı, geçtiğimiz aylarda da virüse yakalandığı için izolasyon süreci geçirmişti.

ZEKİ ÇELİK DE KORONA

Lille Teknik Direktörü Christophe Galtier, dün düzenlediği basın toplantısında takımda forma giyen diğer Türk futbolcu Zeki Çelik'in de koronavirüse yakalandığını açıklamıştı. Yusuf'tan da gelen kötü haberle Milli Takım'daki koronavirüs sayısı 14'e yükseldi.