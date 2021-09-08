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Milli Takım'da Şenol Güneş'in yerine gelebilecek hoca adayları netleşti! 7 kişilik listenin 5'i yabancı - Son Dakika

Milli Takım'da Şenol Güneş'in yerine gelebilecek hoca adayları netleşti! 7 kişilik listenin 5'i yabancı

08.09.2021 15:45

A Milli Takım'da Şenol Güneş döneminin kapanacağı düşünülüyor. Milli Takım'daki görevi devralabilecek, boşta olan 7 hoca ön plana çıktı. Bu isimler Okan Buruk, Emre Belözoğlu, Slaven Bilic, Andriy Shevchenko, Joachim Löw, Andre Villas Boas ve Antonio Conte.

Sporx'in haberine göre; Şenol Güneş'in yerine 7 hoca ismi ön plana çıktı. Bu isimler Okan Buruk, Emre Belözoğlu, Slaven Bilic, Andriy Shevchenko, Joachim Löw, Andre Villas Boas ve Antonio Conte. En güçlü adayın Okan Buruk olduğu belirtildi.

Milli Takım'ın hoca adayları belli oldu! 7 kişilik listede 5 yabancı var

ŞAMPİYONLUK VE TÜRKİYE KUPASI

Medipol Başakşehir ile şampiyonluk, Akhisarspor ile Türkiye Kupası gibi başarılar yaşayan Okan Buruk, turuncu lacivertli kulüpten ayrıldıktan sonra gelen teklifleri kabul etmedi. Bir ara ismi Galatasaray için de geçen Okan Buruk, yerli isimler arasında en başarılı ve en genç olanlarından biri olarak kabul görüyor. Milli Takımın EURO 2000 ve 2002 Dünya Kupası gibi tarihi başarılarında da oyuncu olarak kadroda bulunan Okan Buruk da Türk futbolunun yeni patronu olabilir.

Milli Takım'ın hoca adayları belli oldu! 7 kişilik listede 5 yabancı var

EMRE BELÖZOĞLU ZOR GÖZÜKÜYOR

Fenerbahçe'deki görevinden ayrıldıktan sonra Şenol Güneş'ten yardımcılık ve çeşitli kulüplerden teknik direktörlük teklifi alan Emre Belözoğlu, şu an için boşta. Fenerbahçe'deki görevi sırasında bile planının bu kadar erken teknik direktörlük yapmamak olduğu ve kariyeri için başka türlü bir planlaması olduğunu belirten Emre Belözoğlou için Türk Milli Takım Teknik Direktörlüğü yakıştırması yapsa da kabul etmesi mümkün görünmüyor.

Milli Takım'ın hoca adayları belli oldu! 7 kişilik listede 5 yabancı var

SLAVEN BILIC JENERASYON YARATTI

Hırvatistan Milli Takımı'nda Luka Modric, Ivan Rakitic, Mario Mandzukic, Ivan Perisic gibi isimlerle yeni bir jenerasyon ortaya koydu. 2006 Dünya Kupası'na gidemeyen Hırvatistan'ı, EURO 2008'e Wembley'deki İngiltere galibiyetiyle götürdü. EURO 2012'ye ise Howard Webb'in çok tartışmalı kararlarıyla veda ettiler. Bilic'in kurduğu jenerasyonla Hırvatistan, 2016 Dünya Kupası'nda final dahi yaşadı. Teknik direktörlük kariyerinde Hajduk, Lokomotiv, Beşiktaş, West Ham, Ittihad, West Brom'u çalıştırdı ve şu an BJ Guoan'da görev alıyor.

Milli Takım'ın hoca adayları belli oldu! 7 kişilik listede 5 yabancı var

SHEVA, UKRAYNA'DA GÖZ DOLDURDU

Futbol kariyeri başarılarla dolu olan Ukraynalı yıldız Andriy Shevchenko, teknik adamlık kariyerine de Ukrayna Milli Takımı'yla başladı. EURO 2020'de takdir toplayan bir Ukrayna Milli Takımı ortaya koyan Sheva, sözleşmesi sona erdiği ve başka heyecanlar istediği için görevinden ayrıldı. Shevchenko şu an boşta ve yeni bir teklif bekliyor.

Milli Takım'ın hoca adayları belli oldu! 7 kişilik listede 5 yabancı var

LÖW, TÜRKİYE'YE YABANCI DEĞİL

Almanya Milli Takımı'nda sürekli yenilenen ve genç oyuncularla desteklenen bir projeyi ülke çapında federasyonla birlikte yapılandıran Löw, Panzerler'in başından ayrıldıktan sonra herhangi bir kulübe gitmedi. Dünya Kupası başarısı da olan Löw, Türk futboluna da yabancı değil...

Milli Takım'ın hoca adayları belli oldu! 7 kişilik listede 5 yabancı var

CONTE'YE HIDDINK TARİFESİ

İtalya'daki futbol rönesansını başlatan ve dönemi geçmiş diye tabir edilen oyuncularla İtalya'yı EURO 2016'da finale çıkaran Antonio Conte, Guus Hiddink benzeri bir formülle teknik direktörlük görevine getirilebilir. Maaşı astronomik olsa da TFF, benzer maaşı Hiddink'e vermişti. Inter'deki görevinden ayrıldıktan sonra boşta olan Conte, potansiyeli parlak ve genç yıldızlarla dolu Türk Milli Takımı'nın Katar umutlarını yeniden canlandırabilir.

Milli Takım'ın hoca adayları belli oldu! 7 kişilik listede 5 yabancı var

BOAS BOŞTA

Porto, Chelsea ve Inter'de Jose Mourinho'nun analistliğini yapan Portekizli teknik adam, daha sonra Porto, Chelsea, Tottenham, Zenit, Shanghai SIPG ve Marsilya'da görev aldı. Rakibe göre kontra planlar yapması ve modern taktiksel yaklaşımlarıyla biliniyor. Geçen sezon bilgisi ve onayı olmadan transfer yapıldığı için Marsilya'daki görevinden ayrılan Villas-Boas, şu an boşta...

Milli Takım'da Şenol Güneş'in yerine gelebilecek hoca adayları netleşti! 7 kişilik listenin 5'i yabancı

Andriy Shevchenko, Milli Takım, Şenol Güneş, Milli, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Milli Takım'da Şenol Güneş'in yerine gelebilecek hoca adayları netleşti! 7 kişilik listenin 5'i yabancı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Milli Takım'da Şenol Güneş'in yerine gelebilecek hoca adayları netleşti! 7 kişilik listenin 5'i yabancı - Son Dakika
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