Milli Takım'da Şenol Güneş'ten boşalan koltuğu kim devralacak? İşte muhtemel hoca adayları

Şenol Güneş'le yollar resmen ayrıldı. Deneyimli teknik adamın hikayesi Hollanda maçı ile son buldu. 6-1 kaybedilen karşılaşmada skordan çok ortaya koyulan futbol, kamuoyunu rahatsız etti. Dün yapılan görüşmenin ardından bugün Şenol Güneş ayrıldı.

KRİTİK 4 MAÇ

Dünya Kupası, Milli Takımımız için çok kritik. Avrupa'nın önemli takımlarında forma giyen futbolcularımız var ve marka değerimiz zarar görüyor. Bu sebeple kalan 4 maçın farklı şekilde kazanılması gerekiyor.

EN CİDDİ İSİM OKAN BURUK

Milli Takım'ın hoca adayları arasında şu anda ismi geçenler Okan Buruk, Aykut Kocaman, Mustafa Denizli, Fatih Terim ve Joachim Löw. Okan Buruk'un gelme ihtimali diğerlerine göre daha fazla. Genç hoca boşta, ve önemli deneyimi var. Başakşehir'de şampiyonluk yaşadı, Akhisar'da kupa kazandı. Rizespor'da da başarılı işlere imza attı.