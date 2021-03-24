Milli Takım'dan Dünya Kupası elemelerine güzel başlangıç - Son Dakika

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu ilk maçında Hollanda'yı 4-2 mağlup ederek turnuvaya iyi bir başlangıç yaptı.

FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ilk maçında Türkiye, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Hollanda ile karşı karşıya geldi. Milliler mücadeleden Burak Yılmaz'ın hat-trick yaptığı maçta, Hakan Çalhanoğlu'nun da 1 golüyle 4-2 galip ayrıldı. Oynadığı oyunla da beğeni kazanan milliler, elemelere güzel bir iyi yapmış oldu.

Ay-yıldızlılar, grubun ikinci maçında 27 Mart Cumartesi günü İspanya'da Norveç ile, üçüncü karşılaşmada da 30 Mart Salı günü Letonya ile İstanbul'da karşılaşacak.

(Oğuzhan Ort/İHA)