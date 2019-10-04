Milli Takım'dan Jailson sürprizi!

Brezilya Milli Takım teknik direktörü Tite'nin Jailson'u izleme listesine aldığı bildirildi. Tite'nin kafasında yer alan 48 kişilik geniş milli takım listesinde Jailson stoper olarak yer alıyor. Jailson'un ön libero ve pas yeteneklerini birleştirerek iyi bir stoper olma yoluna girdiğinin scout raporlarında yer aldığı gelen bilgiler arasında.



YANAL NE DEMİŞTİ



Yanal, geçtiğimiz günlerde Jailson için "Pozisyon bilgisi ve hava hakimiyeti olsa 50 milyon Euro eder" demişti.



KRUSE DÜNYA FAİR PLAY ÖDÜLÜNE ADAY OLDU



Max Kruse, derbi maçta İstiklal marşını okuyarak büyük saygı toplamıştı. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Fair Play İcra Kurulu'da 2019 Dünya ve Türkiye Fair Play ödüllerine aday gösterdi...