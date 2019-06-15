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"Milli takım düzelmeye başladı"

3 saat önce

Kuzey Makedonya 1. Ligi ekiplerinden Shkupi'nin teknik direktörü Ümit Karan, futbolda gençlerin önünü açmaları gerektiğini belirterek, "Milli takım düzelmeye başladı, niye? Gençleştirdik.

Kuzey Makedonya 1. Ligi ekiplerinden Shkupi'nin teknik direktörü Ümit Karan, futbolda gençlerin önünü açmaları gerektiğini belirterek, "Milli takım düzelmeye başladı, niye? Gençleştirdik." dedi.
Sakarya'nın Erenler ilçesinde bir futbol okulunun açılış töreninde basın mensuplarına açıklamada bulunan Ümit Karan, Sakarya'nın Türk futboluna çok sayıda oyuncu kazandırdığını söyledi.
Kendilerinin de kentte bir akademi açtığını aktaran Karan, "Geleceğin bu çocuklarda olduğunu düşünüyorum. 3-5 yetenekli futbolcu her zaman her yerde çıkar. Türkiye olarak Türk futboluna bir şeyler katmak istiyorsak gençlere biraz daha önem vermemiz gerekiyor. Dünya futbolunda herkes gençleşmeye gidiyor. Bizim takımların yaş ortalamaları 29-30 civarında. Artık biraz gençlerin önünü açmamız lazım. Milli takım düzelmeye başladı, niye? Gençleştirdik. Gençlere önem veriyoruz, inşallah buradan da yetenekli oyuncular çıkartırız. Sakarya'ya hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.
Daha sonra öğrencilerle sohbet eden Karan, hayatın sadece futboldan ibaret olmadığını, öğrencilerin aynı zamanda okulda da başarılı olmaları gerektiğini belirtti.
Ümit Karan, konuşmaların ardından öğrencilerin antrenmanını bir süre izledi.
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 05:14 Kaynak: AA
Sakarya, Makedonya, Ümit Karan, Spor
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