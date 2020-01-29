Milli takım eşofmanını depremzedelere gönderdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Milli takım eşofmanını depremzedelere gönderdi - Son Dakika

Milli takım eşofmanını depremzedelere gönderdi

6 saat önce

AMASYA'da yaşayan Avrupa, Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu eski güreşçi Mahmut Demir, milli takımda yıllarca giydiği ay yıldızlı eşofmanını, kentte başlatılan yardım kampanyası kapsamında deprem bölgesindeki vatandaşlara gönderdi.

Milli takım eşofmanını depremzedelere gönderdi, System.String[]

AMASYA'da yaşayan Avrupa, Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu eski güreşçi Mahmut Demir, milli takımda yıllarca giydiği ay yıldızlı eşofmanını, kentte başlatılan yardım kampanyası kapsamında deprem bölgesindeki vatandaşlara gönderdi.

Valilik, belediye, AFAD ve Kızılay koordinesinde depremzedelerin yaralarının sarılması amacıyla başlatılan yardım kampanyası sürerken, kent meydanında kurulan yardım çadırına da vatandaşlar, kıyafet yardımında bulunuyor. Avrupa, Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu eski güreşçi Mahmut Demir de kampanyaya destek verdi. Milli takımda yıllarca giydiği ay yıldızlı eşofmanını, deprem bölgesindeki vatandaşlara gönderen Demir, "Milli takım eşofmanımı yıllardır bu ülke bana emanet etmişti, şu anda ülkemin insanlarının üşüdüğü yerde ben emaneti gerçek sahibi olan aziz yüce Türk milletine tekrar emanet ediyorum. Şampiyon kardeşlerinin kıyafeti, bu soğuk günde onları ısıtacaktır diye düşünüyorum. Depremde hayatını kaybeden kardeşlerimize Allahtan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Türk milletine büyük geçmiş olsun, birlik beraberliğimiz daim olsun" dedi.


Avrupa, Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 01:12 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yardım için gönderilen montun cebinden çıkan not, depremzede aileyi duygulandırdı
Akdeniz'de Marmaris açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi Kaderine terk edilen tarihi konak, depremde zarar görmedi Elazığ depreminde usta sanatçı Kemal Sunal'ın evi de yıkıldı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2020 19:31:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Milli takım eşofmanını depremzedelere gönderdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]