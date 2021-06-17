Milli takımlar ferdi seçme Yarışmaları kayıtları açılmıştır.
MİNİK ALTI MİLLİ TAKIM FERDİ SEÇME YARIŞMALARI: Yarışmalara 1 Ocak 2012 sonrası doğumlu lisanslı sporcular katılabilir. MİNİKLER MİLLİ TAKIM FERDİ SEÇME YARIŞMALARI: Yarışmalara 1 Ocak 2010-2011 arası doğumlu lisanslı sporcular katılabilir. KÜÇÜKLER MİLLİ TAKIM FERDİ SEÇME YARIŞMALARI: Yarışmalara 1 Ocak 2008-1 Ocak 2009 arası doğumlu lisanslı sporcular katılabilir. BÜYÜKLER MİLLİ TAKIM FERDİ SEÇME YARIŞMALARI: Yarışmalara üst düzeydeki lisanslı sporcular katılabilir.
MİLLİ TAKIM FERDİ SEÇME YARIŞMALARI REGLAMANI (minik, küçük büyük) (. doc) (17. 06. 2021) İndir
FERDİ MİLLİ TAKIM SEÇMELERİ KATILIM FORMU (excel) (17. 06. 2021) İndir
... ... ... ... ... ... . Yarışma Adı... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . Yeri... ... ... . Yarışma Tarihi... ... ... . . Son Bildirim Tarihi
* Milli Takım Seçme Yarışmaları (Mini Minik) Konya 01-02 Temmuz 2021 25 Haziran 2021
*Milli Takım Seçme Yarışmaları (Minik) Konya 01-02 Temmuz 2021 25 Haziran 2021
*Milli Takım Seçme Yarışmaları (Küçük) Konya 03-04 Temmuz 2021 25 Haziran 2021
**Milli Takım Seçme Yarışmaları (Büyük) İstanbul 10-11 Temmuz 2021 02 Temmuz 2021
Yarışma Salonları:
*SELÇUKLU BELEDİYESİ ULUSLARARASI SPOR SALONU- KONYA
**TOZKOPARAN SPOR SALONU- İSTANBUL
Kaynak: Habermetre
Son Dakika › Toplum › Milli Takım Ferdi Seçme (Mini Minik, Minik, Küçük, Büyükler) - Son Dakika