Son Dakika Haberleri: Milli takım Fransa maçı öncesi üç eksikle çalıştı
Son Dakika Spor Milli takım Fransa maçı öncesi üç eksikle çalıştı

Milli takım Fransa maçı öncesi üç eksikle çalıştı

1 saat önce

Riva'da Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirildi.

Milli takım Fransa maçı öncesi üç eksikle çalıştı, System.String[]

Riva'da Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirildi.


A Milli Takım'da sakatlıkları bulunan Emre Belözoğlu, Kaan Ayhan ve Mahmut Tekdemir idmanda yer almadı.


Kaburgasında ağrı hisseden Emre Belözoğlu'nun MR'ı çekildi. Deneyimli futbolcunun durumu MR sonucuna göre belli olacak.


Mahmut Tekdemir'in ayak bileğinde ağrı hissettiği, Kaan Ayhan'ın da ayak patella tendonunda problem olduğu bildirildi.


Arnavutluk maçında 11'de oynayan oyuncuların büyük bölümü salonda yenilenme çalışması yaparken, diğer futbolcular sahada çalıştı.


İstanbul'daki son antrenmanını yapan milli takım, yarın saat 11.45'te kalkacak uçakla Paris'e gidecek. Aynı gün karşılaşmanın oynanacağı Stade de France'ta TSİ 20.30'da Şenol Güneş, bir milli futbolcuyla basın toplantısı düzenleyecek.


Milli takım, son hazırlıklarını da TSİ 21.00'de Stade de France'ta yapacak.


Şenol Güneş, Riva, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 05:36 
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