Son Dakika Haberleri: Milli takım ilk önemli sınavını Estonya karşısında verecek
Son Dakika Güncel Milli takım ilk önemli sınavını Estonya karşısında verecek

Milli takım ilk önemli sınavını Estonya karşısında verecek

1 saat önce

A Milli Erkek Hentbol Takımı 2021 Erkekler Dünya Hentbol Şampiyonası Avrupa elemeleri 4. grup eleme maçlarındaki ilk sınavını bu akşam Estonya karşısında verecek.

Milli takım ilk önemli sınavını Estonya karşısında verecek, System.String[]

A Milli Erkek Hentbol Takımı 2021 Erkekler Dünya Hentbol Şampiyonası Avrupa elemeleri 4. grup eleme maçlarındaki ilk sınavını bu akşam Estonya karşısında verecek.

2021 Erkekler Dünya Hentbol Şampiyonası Avrupa elemeleri maçları Eskişehir'in ev sahipliğinde Porsuk Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonunda oynanacak. A Milli Erkek Hentbol takımı ilk önemli sınavını ise akşam saat 19.00'da Estonya karşısında verecek. Yaptığı ilk hazırlık karşılaşmasında İtalya'yı 24-23'lük skorla, ikinci maçında ise 30-28'lik skorla deviren milliler, Kuzey Makedonya'ya ise 26-23'lük skorla mağlup olmuştu. Hazırlık karşılaşmalarında umut veren bir oyun sergileyen A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2021 Erkekler Dünya Hentbol Şampiyonası Avrupa elemeleri 4. grup eleme ilk maçında da Estonya'yı mağlup etmek istiyor. Grupta ikinci maç Estonya- Belçika arasında oynanacakken, A Milli Takım son maçında ise Belçika ile karşılaşarak gruptan çıkma mücadelesi verecek.

(Burak Tekin/İHA)

Estonya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 02:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan "Anket yaptırmadık" deyip oran verdi! Barış Pınarı Harekatı'na halktan büyük destek
Rusya'dan Soçi'deki zirvenin detaylarına ilişkin açıklama: Erdoğan ve Putin 2,5 saat baş başa görüştü Fatih Terim, Vedat Muriqi'e A Milli Takım forması giydirmedi 24 yaşındaki gencin bir gecede 3,8 milyar dolarlık serveti oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2019 15:02:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Milli takım ilk önemli sınavını Estonya karşısında verecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]